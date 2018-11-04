Yeni Kaledonyalılar Fransa’dan ayrılmayı reddetti

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Bağımsızlık yanlılarının Fransa ile yapılan anlaşma uyarınca 2022 yılından önce yeni bir referanduma daha gitme hakkı bulunuyor.

Büyük Okyanus’un güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da yaklaşık 174 bin seçmen, "Fransa'nın bir parçası veya bağımsız bir ülke olmak" için sandık başına gitti.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. Yeni Kaledonya, 2003 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge oldu.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüz ölçüme sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Philippe Germain’in yürüttüğü Yeni Kaledonya’da resmi dil Fransızca, başkent ise Noumea.

