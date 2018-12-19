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"Yeni karar, avukat adayları ile aile hekimlerini karşı karşıya getirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:41 | Son Güncelleme

İSTAHED Hukuk Genel Sekreteri Mustafa Tamur: - "Avukatlık Kanunu'nda sadece 'avukatlık başvurusu' sırasında yani staj sonunda aklen ve bedenen avukatlığa engel bir halin bulunmaması şartı getirilmişken, kanuni yetkisi olmamasına rağmen avukatlık staj başvurusunda sağlık raporu istenmesi açıkça bir hukuksuzluktur. Yeni karar, avukat adayları ile aile hekimlerini karşı karşıya getirecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Mustafa Tamur, avukatlık staj başvurusunda sağlık raporu istenmesinin hukuksuzluk olduğunu savunarak, yeni kararın, avukat adayları ile aile hekimlerini karşı karşıya getireceğini belirtti.

Tamur, yaptığı yazılı açıklamada, avukat adaylarının şu ana kadar işe giriş öncesinde sağlık raporlarını, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) bu konudaki yönetmeliğine göre hastanenin
uzman hekimliğinden aldığını hatırlattı.

Yönetmeliğin sağlık şartı kısmında yapılan değişikliğin 14 Aralık 2018 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlandığına değinen Tamur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avukatlık Kanunu'nda sadece 'avukatlık başvurusu' sırasında yani staj sonunda aklen ve bedenen
avukatlığa engel bir halin bulunmaması şartı getirilmişken, kanuni yetkisi olmamasına rağmen
avukatlık staj başvurusunda sağlık raporu istenmesi açıkça bir hukuksuzluktur. Anayasamızın 17. maddesine de açıkça aykırıdır. Bu aykırılığı yapan kurumun Türkiye Barolar Birliği olması ise üzücüdür.
Daha üzücü olan şey ise TBB'nin de verilen sağlık raporunu 'altı üstü bir imza' olarak görmesidir."

Tamur, ifa edilmesi için uzman raporu istenen mesleğin kendisinde bir değişiklik olmadığı, tıbbi mevzuatta tek hekim imzasının heyet yerine geçeceğine dair ibare taşıyan bir genelge
yayımlanmadığı dikkate alındığında raporun asıl amacına hizmet etmek yerine dosyada bir kağıt olarak algılandığını aktardı.

Sürücü olur raporları örneğinde olduğu gibi, içinde tek hekim ve birinci basamak
şartlarında tetkik ve teşhisi mümkün olmayan hastalıkların bulunduğu yönetmeliğe sahip bazı
raporlarda daha önce hastanelerin sağlık heyeti yetkilendirilmişken, yetkinin tek hekime devredildiği durumların yaşandığını anlatan Tamur, şunları kaydetti:

"Benzer yüzlerce örneğini dikkate aldığımızda, hekimlik mesleğini değersizleştiren, imzamızı
küçümseyen, yaptığımız işin sorumluluğundan habersiz kişilerce yapılan bu değişiklikleri ve bizleri
sadece prosedürün bir halkası olarak gören sağlık raporu uygulamasını reddediyoruz.
Kişilerin beyanını esas alan, vatandaşına ve sağlık kayıtlarına güvenen, yeni bir sistem getirilmesi
dışında bir çözümü kabul etmiyoruz.
Sağlık Bakanlığının uygulamasıyla hayata geçirilen, sağlık raporlarının dijital ortam aracılığıyla
verilmesi uygulamasını yani e-rapor sistemini, sorunu anlamamış kişilerin ve kurumların işgüzarlığı olarak görüyor ve bunu çözümün bir parçası olarak görmüyoruz.
Sağlık raporları ile ilgili sorun, bir dijital ortam sorunu değildir. Bu bir güvenlik ve sorumluluk sorunudur. Mevcut hali ile sağlık raporu uygulamalarının şiddeti körüklediği, saygınlığımızı azalttığı açıktır. Yeni karar, avukat adayları ile aile hekimlerini karşı karşıya getirecek."

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avukatlık başvurusu İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri SAĞLIK RAPORU

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