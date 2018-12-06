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Yeni kareler geldi! 'Burada eşsiz bir güzellik var'

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 07:43 | Son Güncelleme

NASA'nın Mars kaşifi InSight'tan yeni kareler geldi. 6 aylık yolculuğun ardından Kızıl Gezegen'e sorusunz iniş yapan InSight, kısa süre sonra da Mars'ın yüzey altında çalışmalara başlayacak.

Mars'ın geçmişi konusunda daha net bir bilgiye sahip olmak istyen bilim dünyası detaylı araştırmalar yapmaya çalışıyor. Bunun için de InSight'ı görevlendirdi. 'Burada eşsiz güzellikler var. Yeni evimi keşfetmek için sabırsızlanıyorum' paylaşıım yapan InSight, bazı fotoğraflar da gönderdi.

'Kızıl Gezegen' kaşifi InSight'tan yeni kareler

Amerikan Havacılık Dairesi'nin (NASA) geçtiğimiz haftalarda Kızıl Gezegen'e iniş yapan InSight isimli aracından Mars'ın yeni görüntüler geldi.
Önümüzdeki süreçte Mars'ın yüzey altındaki çalışmasına başlayacak olan InSight'ın araştırmaları Mars'ın geçmişi konusunda bilim dünyasının daha net bilgilere ulaşmasına olanak sağlayacak.

MARS KAŞİFİ INSİGHT'IN GÜNLÜĞÜ

MARS KAŞİFİ INSİGHT'IN GÜNLÜĞÜ
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'ne (NASA) ait "InSight" adlı uzay aracı dün akşam saatlerinde Mars'a iniş yaptı. InSight'ı Mars'taki görevi sona eren Curiosity karşıladı.
Curiosity'nin Twitter hesabı iniş sonrası InSight'ın Twitter hesabına özel yayınladığı mesajında "Mars'a hoşgeldin" ifadesine yer verdi.
InSight ise inişten hemen sonra Twitter hesabından "Burada eşsiz bir güzellik var. Yeni evimi keşfetmek için sabırsızlanıyorum" mesajını yayınladı.
NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'ta sismik inceleme yapacak ve kızıl gezegenin yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak uzay aracının, 6 aylık yolculuktan sonra 480 milyon kilometreden fazla mesafe katederek güvenli şekilde Mars'a indiği belirtildi.
Açıklamada, InSight uzay aracının, Mars'ın atmosferinde 6 dakika 45 saniyelik yolculuğun ardından gezegene iniş yaptığı bildirildi. Atmosfere girmesiyle hızı giderek artan aracın, paraşütlerini açarak kızıl gezegene çarpma etkisini azalttığı belirtilen açıklamada, aracın, Mars'ın kuzey yarım küresinde bir platoya indiği kaydedildi.
Aracın ilk 6 hafta boyunca herhangi bir araştırma yapmayacağı kaydedilen açıklamada, bilim adamlarının bu süre zarfında InSight'ın genel durumunu izleyeceği ifade edildi.
Bu süre sonrasında ise aracın robotik kolunun, aracın sismometresini Mars'ın yüzeyine bırakacağı ve sismometrenin, 40 günde gezegenin zemininin yaklaşık 2 metrelik derinliğine inerek titreşimleri kaydetmeye başlayacağı belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
ABD NASA InSight Mars

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