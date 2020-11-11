HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni katlanabilir ekran modelleri kırılmayı önleyebilir

Yeni katlanabilir ekran modelleri kırılmayı önleyebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.11.2020 13:04 | Son Güncelleme

Akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan Huawei, katlanabilir ekran patenti alarak önemli bir işe imza attı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Yeni katlanabilir ekran modelleri kırılmayı önleyebilir

Katlanabilir cihazlar, Huawei katlanabilir ekran patenti ile bazı sorunlarından kurtulabilir. Samsung Galaxy Fold ile başlayan katlanabilir ekranlı telefonlar, kısa bir süre içerisinde bütün akıllı telefon şirketlerine yayıldı. Hemen hemen şirketlerin tamamı bu teknolojiyi bir şekilde benimsedi.

HUAWEİ'DEN KATLANABİLİR EKRANLAR İÇİN YENİ PATENT

Huawei ise bu yeni teknolojiyi benimsemenin bir tık ötesine geçmiş olabilir. Zira şirketin Nisan 2019’da Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’ne gönderdiği belgelerde, yeni nesil menteşeler göze çarptı.

Huawei'nin yeni katlama teknolojisinde öne çıkan tarafı mekanizma. Katlama mekanizmasına ayrıntılı bir şekilde göz atıldığında aslında tam bir ekran katlaması yapılmadığı görülüyor. Şirket bunun yerine kıvırma tekniğini kullanmış.

Yeni patente detaylı bir şekilde baktığınızda, buradaki katlama teknolojisinin cihazın ekranını kendi içerisinde kırabildiğini göreceksiniz. Geniş açı ile alınan bu kıvırma işlemi, ekranın kırılmasını geliyor.

Honor için çok çarpıcı iddia! Huawei'nin alt markası satılıyor mu?Honor için çok çarpıcı iddia! Huawei'nin alt markası satılıyor mu?

Huawei tarafından yapılan bu tarz çalışmaların sonucunda, katlanabilir ekranların çok daha kullanışlı olması bekleniyor. Zira ekran ne şekilde kıvrılırsa kıvrılsın kırılmıyor. Böyle bir teknolojinin katlanabilir ekranların problemini tamamen ortadan kaldırılacağı tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Poco X3 NFC incelemesiPoco X3 NFC incelemesi
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Poco X3 NFC incelemesi: Poco orta segmente el attı
Poco X3 NFC incelemesi
Android ve iOS 14 büyük açıklara sahip
Birçoğumuz kullanıyoruz! Hepsinin büyük tehlikesi bulundu
Samsung Apple’ı geçti
Samsung Apple’ı geçti
Instagram hesap dondurma linki 2020... Instagram hesap silme ya da dondurma nasıl yapılır? Instagram hesap silme linki!
Instagram hesap dondurma ve kapatma nasıl yapılır?
MacOS Big Sur çıkış tarihi sonunda belli oldu!
Apple sonunda tarihini paylaştı!
One more thing: Apple M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Apple M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro tanıtıldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.