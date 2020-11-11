Yeni katlanabilir ekran modelleri kırılmayı önleyebilir

Katlanabilir cihazlar, Huawei katlanabilir ekran patenti ile bazı sorunlarından kurtulabilir. Samsung Galaxy Fold ile başlayan katlanabilir ekranlı telefonlar, kısa bir süre içerisinde bütün akıllı telefon şirketlerine yayıldı. Hemen hemen şirketlerin tamamı bu teknolojiyi bir şekilde benimsedi.

HUAWEİ'DEN KATLANABİLİR EKRANLAR İÇİN YENİ PATENT

Huawei ise bu yeni teknolojiyi benimsemenin bir tık ötesine geçmiş olabilir. Zira şirketin Nisan 2019’da Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’ne gönderdiği belgelerde, yeni nesil menteşeler göze çarptı.

Huawei'nin yeni katlama teknolojisinde öne çıkan tarafı mekanizma. Katlama mekanizmasına ayrıntılı bir şekilde göz atıldığında aslında tam bir ekran katlaması yapılmadığı görülüyor. Şirket bunun yerine kıvırma tekniğini kullanmış.

Yeni patente detaylı bir şekilde baktığınızda, buradaki katlama teknolojisinin cihazın ekranını kendi içerisinde kırabildiğini göreceksiniz. Geniş açı ile alınan bu kıvırma işlemi, ekranın kırılmasını geliyor.

Huawei tarafından yapılan bu tarz çalışmaların sonucunda, katlanabilir ekranların çok daha kullanışlı olması bekleniyor. Zira ekran ne şekilde kıvrılırsa kıvrılsın kırılmıyor. Böyle bir teknolojinin katlanabilir ekranların problemini tamamen ortadan kaldırılacağı tahmin ediliyor.

