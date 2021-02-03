Yeni katlanabilir telefon geliyor: Huawei Mate X2'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Huawei katlanabilir akıllı telefon sektörüne Huawei Mate X adını verdiği cihazıyla merhaba dedi. Daha sonra Huawei Mate X güncellendi ve Huawei Mate Xs adını aldı. Bir süredir gelen söylentilerin arasında ise Huawei Mate X2 adında yeni bir katlanabilir akıllı telefonun adı geçiyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde bir Weibo yazarı, telefonun şubat ayının sonunda tanıtılacağını söylemişti. Nitekim Huawei Mate X2'nin tanıtım tarihinin açıklanmasıyla yazarın iddiası doğru çıktı.

İŞTE HUAWEİ MATE X2'NİN TANITIM TARİHİ

Huawei, Mate X2 için Weibo hesabından resmi bir paylaşım yaptı. Çinli şirket yaptığı paylaşımda Huawei Mate X2'ye ait bir posteri görücüye çıkararak, Huawei Mate X2'nin 22 Şubat 2021'de tanıtılacağını açıkladı. Tanıtım tarihinden çok telefon için paylaşılan poster ve posterde yer alan teaser görüntüsü dikkat çekti.

GALAXY Z FOLD 2'YE BENZEDİĞİ DOĞRULANDI

Mate X2 için yayınlanan posterde telefonun içe doğru katlanan bir yapıya sahip olduğu görüldü. Daha önce ortaya çıkan dedikodular telefonun Samsung'un Galaxy Z Fold 2'de olduğu gibi içe doğru katlanan bir ekrana sahip olacağını ancak Samsung'un tasarımından farklı olmayı başaracağını ortaya koymuştu. Görünüşe bakılırsa bu iddialar da doğru. Bakalım 22 Şubat günü nasıl bir katlanabilir akıllı telefon ile karşılaşacağız?

