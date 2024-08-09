Yeni kayıt yaptıracaklar dikkat! Kontenjanlar dolup taşıyor… Fiyatlar artınca oraya yöneldiler

Özel okullardaki fahiş fiyat artışı devlet okullarının kontenjan sınırını aşarken, özel okullar neredeyse yüzde 50 oranında boş kaldı. Özel okul eğitiminde, okul ücretini dışında servis ücreti ve yemek eklenince veliler yükün altından kalkamıyor. Bu nedenle yeni eğitim öğretim yılında tercihlerini devlet okullarından yana kullanıyor.

ÖZEL OKULLARDA VELİLERİN YÜKÜ ARTIYOR

Geçen yıla oranla özel okul kayıtlarında yüzde 28 oranında kayıp yaşandığını gözlemlediğini belirten Özel Okul Müdürü Yakup Öztürk, ‘‘Bunun temel sebebi olarak, velilerin ekonomik olarak zorlandığını gösteriyor. Özel okul yöneticilerine göre ise, fiyat artışının temel nedeni personel ve öğretmen maaşları. Bir de yemek ve ulaşım giderleri eklenince okul giderleri katlanıyor. Geçen yıla göre personel giderleri yüzde yüzden fazla arttı. Personellerin hem sigorta hem maaşlarının arttığını görüyoruz. En önemlisi gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklı’’ diye açıkladı.

‘‘DEVLET OKULLARINDA YIĞILMA BEKLENİYOR’’

Özel okullara büyük meblağlar harcamak istemeyen veliler tercihlerini devlet okullarından yana yapmaları nedeniyle yoğunluğun arttığı gözlemlendi. Özel Okul Müdürü Yakup Öztürk, ‘’Eylül ayında okullar açıldığı zaman devlet okullarında çok ciddi bir yığılma bekleniyor. Devlet okullarının kapasitesi zaten yüzde otuzların üstündeydi. Şu anki tahminlerimiz ve görüştüğümüz kişilerden aldığımız verilere göre, elli beş, altmış kişilik sınıflar olduğunu gözlemliyoruz.’’

‘‘DEVLET OKULLARINDAKİ EĞİTİM DAHA İYİ’’

Veliler, günümüz şartlarında çocuklarını devlet okullarında okutmaktan yana kullanırken, kimi veliler ‘devlet okullarındaki eğitim, özel okullardaki eğitimden daha iyi’ yorumunda bulundular. Kimi veliler de özel okullara fahiş fiyatlar ödemek yerine çocuğuna özel ders aldırmaktan yana kullanıyor.