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-  ( YENİ KAZA GÖRÜNTÜSÜYLE)- KARTAL'DA OTOMOBİL KUAFÖR DÜKKANINA GİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Kartal'da minibüs yolunda sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak kuaför dükkanına girdi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kartal'da minibüs yolunda sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak kuaför dükkanına girdi. Kazada ölen yada yararlanan olmazken iş yerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Karlıktepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen 34 NE 1033 plakalı otomobilin sürücü Baran Gülsoy direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bir kadın kuaförüne girdi. İhbar üzerine olay yeine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU
Otomobilin sürücüsü Baran Gülsoy kaza yaptıktan sonra sağlık ekiplerin müdahale etmesi istemedi ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Polis ekipleri kaza yerinde bir süre inceleme yaptı.
Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak çevredeki bir otoparka çekildi. Kaza da ölen yada yaralanan olmadı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırımı aşarak dükkana girdiği görülüyor. Olaydan sonra polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptığı görüntülere yansıyor.

KUAFÖRÜN SAHİBİ SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞUNU İDDİA ETTİ
İş yeri sahibi Ali Altunbaş da otomobil sürücünün uyuduğunu iddia ederek, "Şu an da maddi hasarımız var, gerekenleri polis arkadaşlarımız yaptı. Ölen ve yaralanan yok, sürücünün durumu da iyi. Dükkanımda yaklaşık 50 bin TL zararım var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik Kamerası görüntüleri
-Otomobilin gelişi
-Çarpma anı
-İçeriden görüntü

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-Olay yeri
-Kadın kuaföründen detay
-Polis ekipleri incelemesi
-Otomobilden detaylar
-Genel ve detaylar

-İş yeri sahibiyle röp.

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