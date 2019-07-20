Yeni keşif ’Kara Leylek Kanyonu’

Elazığ’da Keban ve Karaya Barajı’nın bağlantısında gözden uzak yaşayan kara leyleklerin bulunduğu kanyon keşfedildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım da bölgeyi ziyaret ederek kanyonun ismini ’Kara Leylek’ koydu. Bölgede yaşamlarını devam ettiren bazı kara leylekler ve yavruları görüntülendi.

Üç tarafı sularla çevrili Türkiye’nin yarım adası konumundaki Elazığ’da, bazı bölgelerin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım, kentte daha önce birçok kişinin bilmediği yerleri, sürekli ziyaret ettiği bölge sakinlerinden öğrenerek inceleme yapıyor. Son olarak Elazığ’ın Keban ve Baskil ilçesi arasında kalan, Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede kara leyleklerin yaşadığını öğrenen Vali Kaldırım harekete geçti. Bir bölge sakininin gönderdiği fotoğraflarla haberdar olduğu kanyonda inceleme yapan Kaldırım, inceleme sonrasında bölgenin adını ’Kara Leylek Kanyonu’ koyduklarını açıkladı.

"Burayı keşfetmiş olduk"

Bölgenin kara leyleklerin gelip çoğaldığı bir yer olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım, "Görülmeye değer bir yer. Hem florası hem faunası hem de doğal güzellikleri dikkat çekici. Anladığımız kadarıyla burada bir yerleşim var. Burada mağaralardan onlarca var, insan yapısı olduğunu da görüyoruz. İş adamlarımız tur paketlerine koydukları zaman yeni bir alternatif olarak Elazığ ve bölge turizmine hitap edecektir. Buradaki formasyon yapı ve doğal formasyon olarak Kapadokya’yı da andırıyor. Burası doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve doğal formasyonu ile değerlendirildiği zaman ABD’de de bulunan bir Reend kanyonundan bile fazlasını sunan bir yapısı var. Burayı keşfetmiş olduk, oy birliği ile ismini de Kara Leylek Kanyonu koyduk. İnşallah bu şekilde markalaşacak ve turizme çok büyük katkı verecektir" dedi.