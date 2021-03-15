Yeni kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl güvence altına alınacak?

Yeni reform paketi ile birlikte her zaman bildiğimiz tam zamanlı çalışma modelinin yanında, özellikle gençlerin içerisinde bulunduğu part - time çalışma modeli ile koronavirüs pandemisi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma modeli için de birçok yenilik yapılacak. Uzaktan ve part - time çalışan işçilerin kıdem tazminatlarını alabilmelerinin, eksik sigorta primlerini yatırabilmelerinin ve yıllık ücretli izin hakkına sahip olmalarının önünü açacak kanunlar, İş Kanunu içerisine açıkça eklenecek. Böylece tam zamanlı olmayan iş modellerindeki mağduriyetler giderilmeye çalışılacak.

YENİ KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır beklenen yeni ekonomi reform paketini açıkladı. Reform paketine göre küçük esnaf, çiftçi, tam zamanlı çalışan, part - time çalışan fark etmeksizin her çalışma stiline göre farklı değişim ve dönüşümler yaşanacak.

Kıdem tazminatı, çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu gereğince herhangi bir şekilde işten çıkartılması sonrasında iş veren tarafından çalışanın çalıştığı seneler için ödenen bir ücrettir. Çalışan, çalıştığı her bir sene için bir maaş kadar kıdem tazminatı alır.