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Yeni kimlik başvuru randevusu nasıl alınır? Kimlik yenileme ücreti nasıl ödenir?

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Getirilen yeni düzenlemeler ile beraber eski nüfus cüzdanını yeni kimlik kartlarıyla değiştirmek isteyen kişilerin merak ettikleri ilk nokta, bu işlemi nereden ve nasıl gerçekleştirecekleridir. Peki bu yeni kimlik başvuru randevusu alma sürecinde hangi yollar izlenmelidir? Yeni kimlik kartı ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yeni kimlik başvuru randevusu nasıl alınır? Kimlik yenileme ücreti nasıl ödenir?

İçindekiler

  • Yeni Kimlik Başvuru Randevu Süreci
  • Yeni Kimlik İçin Gerekli Olan Belgeler
  • Evlenme ve Boşanma Durumunda Yeni Kimlik Alımı
  • Yeni Doğan Kimlik Başvuru İşlemi Nasıl Yapılır?
  • E-Devlet Yeni Kimlik Başvurusu Yapma
  • Yeni Kimlik Son Başvuru Tarihi

Teknolojinin gelişimiyle yenilenen eski PVC kaplı kimlik kartları, yerini yeni çipli kimlik kartlarına bırakmıştır. Ehliyet, Akbil ve müze kart gibi standart boyutlara sahip olan akıllı kimlik kartı, 2016 yılı itibari ile dağıtıma başlanmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelişim ve değişim gösteren kimlik kartları, birçok alanda daha etkin kullanım haline sahip olmuştur. Bu yeni kimlik kartlarına sahip olmak için belli bir ücret ödemek gerekmektedir. Kimlik yenileme ücret bedeli ise çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir. Vatandaşlar ödeme işlemini anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilir. Buna ek olarak internet üzerinden ödeme yapmak isteyen kişiler vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden bu işlemi yapabilir.

Yeni Kimlik Başvuru Randevu Süreci

“Yeni kimlik başvurusu için randevu nasıl alınır?” sorusunun yanıtını vermeden önce bu işlemin sürecini anlamak gerekir. Öncelikle eski düzenleme yeni kimlik başvurusu için bir randevu alma zorunluluğu getirirken yeni düzenlemeye göre artık böyle bir zorunluluk kalmamıştır. Fakat yine de kimlik yenileme sürecinde nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı randevu alınması özellikle önerilir. Aksi takdirde bu işlem gerektiğinden fazla zaman harcamanıza neden olabilir. Kimlik değişimi için randevularınızı Alo 199 numaralı hattı arayarak gerçekleştirebileceğiniz gibi https://randevu.nvi.gov.tr adresine giderek de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Yeni Kimlik İçin Gerekli Olan Belgeler

Kimliklerini yenilemek isteyen vatandaşların nüfus müdürlüklerine giderken yanlarında getirmeleri gereken bazı belgeler bulunur. Bu belgelerin eksikliği durumunda yapılacak olan işlemlerin iptali söz konusu olmaktadır. Öncelikli olarak ihtiyacınız eski kimlik belgeniz veya kimlik belgenizi temsil eden pasaport, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi, öğretmen kimliği, emniyet kimliği, hakim savcı kimliği, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı gibi belgelerdir. İkinci olarak, nüfus müdürlükleri sizden bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf talep edecektir. Ayrıca kimlik yenileme işlemini yapmak için nüfus müdürlüklerine gitmeden önce yatırmanız gereken 22,5 TL yenileme ücretini yatırmanız gerekir. Bu işlemi, başvuru işlemini gerçekleştirmeden önce anlaşmalı bankalar veya internet üzerinden yapabilirsiniz. Yeni kimlik başvuru para yatırma süreci fazlasıyla kolay bir işlemdir. Bu işlemin nasıl yapıldığını yazının devamını okuyarak sizde rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Evlenme ve Boşanma Durumunda Yeni Kimlik Alımı

Kişiler evlendiklerinde veya boşandıklarında bu durumu kimliklerine işletmeleri gerekir. Bunun için de gerekli olan bazı belgeler bulunur. Evlenen çiftlerin bu belgeleri kimlik değişimi sırasında yanlarında bulundurmaları gerekir. Bu belgeleri almak için çiftler, Nikah Dairesi’nden evliliklerine dair belgeleri almalı ve nüfus müdürlüğüne iletmelidir. Bunun haricinde gerekli olan belgeler, eski nüfus cüzdanı, biyometrik fotoğraf, evlilik cüzdanı ve 22,5 TL’lik ücretin ödendiğine dair alınan makbuzdur.

Boşanan kişilerin de kimliklerini yenilemeleri ve bu durumu kimliklerine işletmeleri gerekir. Bu süreç için de gerekli olan belgeler bulunur. Boşanma işlemi gerçekleştikten sonra kesinleşme şerhi yayınlanır. (Bu süreç hakkında avukatınızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.) Şerh yayınlandıktan sonra ilgili mahkemenin boşanma sürecinin sonlandığına dair kararı nüfus müdürlüğüne ulaştırması gereklidir. Bu iletimden sonra boşanan kişiler eski nüfus cüzdanı, boşanma kararı, biyometrik fotoğraf ve ödeme makbuzu ile beraber başvurusunu yapabilir ve bu başvurudan sonra yeni kimlik başvuru takip sürecine dahil olabilir.

Yeni Doğan Kimlik Başvuru İşlemi Nasıl Yapılır?

Yeni doğan bebekler için de kimlik çıkarmak bir zorunluluktur. Bu sebeple, ebeveynler çocuk doğduktan sonra kimlik çıkarma işlemine başlamalıdır. Bu süreçte bebekler için herhangi bir kimlik ücreti ödenmesine gerek yoktur. Aynı zamanda bebekler ve 15 yaşından küçük çocuklar için fotoğraf talep edilmez. Unutulmaması gereken en önemli şey ise bebek doğduktan sonra en fazla 30 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne kaydı yapılmalı ve bebeğin kimliği çıkarılmalıdır. Aksi takdirde belli bir miktar ücret ödenmesi gereklidir.

E-Devlet Yeni Kimlik Başvurusu Yapma

Kimlik değişimi sırasında önerilen randevu işlemi E-Devlet üzerinden de yapılabilir. E-Devlet yeni kimlik başvurusu yapmak için öncelikle sistemin arama kısmına “T.C kimlik kartı randevu başvurusu” yazılmalıdır. Bu işlemden sonra sistem neler yapmanız gerektiği ile ilgili size çeşitli yönergeler verir. Bu yönergeleri takip ederek randevu işleminizi tamamlayabilir ve ardından kimlik alma sürecinizi başlatabilirsiniz. Yeni kimlik başvurusu e-devlet üzerinden fazlasıyla kolaydır.

Yeni Kimlik Son Başvuru Tarihi

“Yeni kimlik başvuru nasıl yapılır?” sorusu herkes tarafından fazlasıyla merak edilen bir sorudur. Yukarıda verilen yönergeleri takip ederek siz de kolaylıkla yeni kimliğiniz için başvuruda bulunabilir ve işlemlerinizi başlatabilirsiniz. T.C kimlik yenileme işlemleri için son tarih 31 Aralık 2023’tür. Bu tarihten daha önce kimlik yenileme işleminizi yapmanız önerilir çünkü, bu tarih yaklaştıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluk artar. Bu yoğunluktan etkilenmemek ve en kısa sürede yeni kimliğinize kavuşmak için gerekli işlemleri hemen yapmaya başlayabilirsiniz.

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