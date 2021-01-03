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Yeni Kongre Yemin Ederek Göreve Başladı

03.01.2021 23:05 | Son Güncelleme:
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Yeni Kongre Yemin Ederek Göreve Başladı

Amerika’da Kasım ayındaki seçimlerde seçilen Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri yemin ederek görevlerine başladı

Amerika’da Kasım ayındaki seçimlerde seçilen Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri yemin ederek görevlerine başladı.

Kongre, 117. kez yemin ederek göreve başlamış oldu.

Senato’daki yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlık etti.

Kongre yeni döneme bazı belirsizliklerle başladı.

Senato’da kontrolün hangi partide olacağı henüz netleşmiş değil. Salı günü Georgia’daki seçimler bunu netleştirecek.

Temsilciler Meclisi’nde ise Demokratlar bu sefer az bir farkla çoğunluğu korudular.

Temsilciler Meclisi’nde Kasım seçimleri sonrasında yeni dönemde 222 Demokrat 212 Cumhuriyetçi isim yer alıyor.

Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da iki taraf arasındaki farkın oldukça az olması iki partideki ılımlıların elini güçlendirebilir.

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar yasa tasarılarını oylarken önceki döneme göre daha fazla zorluklar yaşayabilir.

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