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Yeni köprüyle güvenli ulaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yıkılan köprü Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki ulaşım yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Yeni köprüyle güvenli ulaşım

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yıkılan köprü Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.
Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki ulaşım yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Yenişehir ilçesine bağlı Söylemiş Mahallesi’nde 1973 yılında yapılan, ortasında meydana gelen çökmeler yüzünden Büyükşehir Belediyesi tarafından önce trafiğe kapatılıp, ardından yıkılan köprünün yerine yenisinin yapılması için çalışmalara başladı. Sadece Söylemiş Mahallesi’ni değil, çevredeki Yolören, Çeltikçi, Karasıl ve Çardakköy Mahallelerini de yakından ilgilendiren yeni köprü, 45 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olacak. Yeni köprünün iki ay içinde tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.
Ulaşımda kısıtlama yok
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent merkezinde olduğu gibi 17 ilçede de önceliği ulaşıma verdiklerini belirterek, ilçelerdeki yolları sağlıklı hale getirmek amacıyla yaz sezonunu dolu dolu geçirdiklerini söyledi. Ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Söylemiş mahallesindeki köprünün yenilenmesi noktasında da talepler vardı. Ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaptı. Köprüde çökmeler meydana geldiği ve yıkılma riski bulunduğu için hemen trafiğe kapatıp yıkımı gerçekleştirdik. Çevredeki 4 mahalleyi de yakından ilgilendirdiği için hemen imalata başladık. Kısa sürede tamamlayıp ulaşıma açmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni köprüyle güvenli ulaşım

Yeni köprüyle güvenli ulaşım

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