Yeni korana önlemleri: Etkinlikler erteleniyor

İstanbul'da da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirildi. İstanbulkart'ın kişiselleştirileceği açıklandı.İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelgeye göre, Türkiye'de bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni tedbirler alındığı vurgulandı.

Genelgede dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiğine dikkat çekildi. İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapıldı.