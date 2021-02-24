Yeni korona kelimeleri: Ölüm öpücüğü ve maske aptalı!

Almanca’yı korumak ve geliştirmek amacıyla 1964’te kurulan Leibniz Alman Dili Enstitüsü, ortalama bir yılda Almanca’ya 200 kelime eklendiğini ancak salgının toplumsal ve ekonomi çok boyutlu olarak etkilemesinin dile de yansıdığını ifade etti. Buna göre geçen bir yıl içerisinde Almanca bin 200’den fazla yeni kelime kazandı.

PANDEMİYLE ORTAYA ÇIKAN DUYGU DURUMLARI

Yeni kelimeler arasında birçok kişinin içinde bulunduğu duygu durumunu ifade eden overzoomed (çok fazla video görüşmesi nedeniyle strese girmek, coronaangst (corona virüs hakkında endişeli olmak) ve impfined (aşılanmış olanları kıskanmak) gibi sözcükleri de içeriyor.

Bununla birlikte, yeni sözcükler karantinadaki yaşamın tuhaf gerçekliğini ortaya koyuyor: Bunlar arasında, yeni tanışılan kişileri için kullanılan kuschelkontakt (kucaklaşma teması) ve güvenli bir mesafede arkadaşlarla içildiğini ifade eden abstandsbier (uzak bira) var.

BASINDA VE SOSYAL MEDYADA SIKLIKLA KULLANILANLAR SÖZLÜĞE EKLENECEK

Kurumdaki üç kişilik küçük ekip, basında, sosyal medyada ve internetin derinliklerindeki kelimeleri topladığını ve en sık kullanılanların resmi Almanca sözlüğüne gireceğini belirtti. Enstitüde çalışan ve kelimeleri derleyen Dr. Christine Möhrs, projenin Almanların pandemi sırasındaki yaşamının doğrudan yansıması olduğunu ifade ederek, “Dünyada yeni şeyler olduğunda onlara bir isim vermeye çalışırız. Adı olmayan şeyler korku ve güvensizlik hissetmemize neden olabilir. Ancak, bir şeyler hakkında konuşabilir ve onlara isim verebilirsek, birbirimizle iletişim kurabiliriz. Özellikle kriz zamanlarında bu önemlidir" açıklamasını yaptı.