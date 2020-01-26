HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni korona virüsü kuluçka döneminde de bulaşabiliyor

Yeni korona virüsü kuluçka döneminde de bulaşabiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip korona virüsünün 14 güne kadar sürebilen kuluçka döneminde dahi bulaşıcı olduğunun tespit edildiğini, bu yüzden virüsün yayılma hızının arttığını açıkladı.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün düzenlediği basın toplantısında korona virüsünden kaynaklı salgınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip korona virüsünün 14 güne kadar sürebilen kuluçka döneminde dahi bulaşıcı olduğunun tespit edildiğini, bu yüzden virüsün yayılma hızının arttığını açıkladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün düzenlediği basın toplantısında korona virüsünden kaynaklı salgınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Komisyon başkanı Ma Xiaowei, söz konusu virüsle ilgili bilgilerin sınırlı olduğuna ve muhtemel mutasyonların oluşturabileceği risklerin belli olmadığına işaret ederek, salgının bir süreliğine daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti. SARS’ın aksine yeni korona virüsünün kuluçka döneminde dahi bulaşıcı olabildiğinin altını çizen Ma, virüsün semptomlarının hemen görülmeyebildiğini, bunun da salgını önleme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti. Wuhan kentine ülkenin farklı noktalarından bin 350 sağlık personelinin gönderildiğini dile getiren Çinli yetkili, bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını belirtti.
Basın toplantısında konuşan bir başka yetkili de Pekin yönetiminin ihtiyaç duyulan malzeme ve cihazların tedariki için yurt içindeki ve yurt dışındaki kanalları zorladığını söyledi.
Öte yandan, korona virüsü salgınını önlemek için Çin’in başkenti Pekin’de 2020 bahar tatilinin başlama tarihinin ertelendiği duyuruldu. Kentin eğitim komisyonu, söz konusu ertelemenin anaokulundan üniversitelere kadar tüm düzeylerdeki eğitim kurumları için geçerli olduğunu açıkladı.

“Aşı geliştiriliyor”
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, yeni korona virüsüne karşı bir aşı geliştirilmesi için çalışıldığı bildirildi. Merkeze bağlı Viral Hastalıklar Önleme ve Kontrol Enstitüsü’nün başkanı Xu Wenbo, şuan virüsün izole edildiğini ve üremesiyle ilgili tahlillerin yapıldığını belirtti.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ilk kez Aralık ayında rapor edilen virüs nedeniyle şu ana kadar 56 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde kesinleşen vaka sayısı ise 2 bin 65 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ’da Zamana Karşı YarışElazığ’da Zamana Karşı Yarış
Van'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdiVan'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor

Konya'da Çinli turistin tedavisi sürüyor

Duygusal anlar! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Duygusal anlar! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Konya ve Afyonkarahisar arasında ’domuz eti’ tartışması

İki il arasında 'domuz eti' tartışması

Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

Çöpte korkunç görüntü!

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.