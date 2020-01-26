Yeni korona virüsü kuluçka döneminde de bulaşabiliyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip korona virüsünün 14 güne kadar sürebilen kuluçka döneminde dahi bulaşıcı olduğunun tespit edildiğini, bu yüzden virüsün yayılma hızının arttığını açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün düzenlediği basın toplantısında korona virüsünden kaynaklı salgınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Komisyon başkanı Ma Xiaowei, söz konusu virüsle ilgili bilgilerin sınırlı olduğuna ve muhtemel mutasyonların oluşturabileceği risklerin belli olmadığına işaret ederek, salgının bir süreliğine daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti. SARS’ın aksine yeni korona virüsünün kuluçka döneminde dahi bulaşıcı olabildiğinin altını çizen Ma, virüsün semptomlarının hemen görülmeyebildiğini, bunun da salgını önleme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti. Wuhan kentine ülkenin farklı noktalarından bin 350 sağlık personelinin gönderildiğini dile getiren Çinli yetkili, bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını belirtti.

Basın toplantısında konuşan bir başka yetkili de Pekin yönetiminin ihtiyaç duyulan malzeme ve cihazların tedariki için yurt içindeki ve yurt dışındaki kanalları zorladığını söyledi.

Öte yandan, korona virüsü salgınını önlemek için Çin’in başkenti Pekin’de 2020 bahar tatilinin başlama tarihinin ertelendiği duyuruldu. Kentin eğitim komisyonu, söz konusu ertelemenin anaokulundan üniversitelere kadar tüm düzeylerdeki eğitim kurumları için geçerli olduğunu açıkladı.