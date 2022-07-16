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Yeni koronavirüs belirtileri neler? Covid-19 belirtileri değişti! İşte Covid (corona) BA.5 varyantı belirtileri

16.07.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüste meydana gelen yeni BA.5 varyantı, vaka sayılarındaki artışla beraber gündem oldu. Şimdiye kadar ortaya çıkan en bulaşıcı varyant olarak bilinen Omicron alt varyantı BA.5 belirtileri ise güncellendi. Covid-19 BA.5 varyantında tat ve koku kaybı ve nefes darlığı belirtiler artık daha az yer alırken, artık başka belirtiler daha fazla görülüyor. Peki yeni koronavirüs belirtileri neler? İşte Covid (corona) BA.5 varyantı belirtileri...

Yeni koronavirüs belirtileri neler? Covid-19 belirtileri değişti! İşte Covid (corona) BA.5 varyantı belirtileri

Koronavirüs pandemisinin başlamasının ardından iki buçuk sene sonra Omicron'un yeni varyantı gündem oldu. En bulaşıcı Covid-19 varyantı olarak bilinen BA.5 belirtileri, koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. BA.5 varyantında, tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı belirtilerinin görülme olasılığı daha düşükken yeni semptomlar ortaya çıktı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Koronavirüs BA.5 belirtilerini açıkladı.

YENİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından koronavirüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomlar açıklandı. Koronavirüs'ün şimdiye kadarki hızlı yayılan varyantı olan BA.5 semptomları belli oldu.

KORONAVİRÜS BA.5 VARYANTI NEDİR?

Omicron'un alt varyantı olan BA.5, koronavirüs'ün şimdiye kadarki en hızlı yayılan varyantı olarak biliniyor.

17 bin 500 kişinin verilerine göre hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, yüksek ateş, koku ve tat kaybı gibi belirtilerin görülme sıklığı azaldı. İşte, en sık görülen koronavirüs BA.5 belirtileri:

Koku Kaybı - %10

Kulak Ağrısı - %11

Nefes Darlığı - %11

Terleme veya Titreme - %12

Ateş - %13

Göğüs Ağrısı - %13

Koku Hissi Değişimi - %13

Göz Ağrısı - %14

Lenf Bezlerinin Şişmesi - %15

Baş Dönmesi - %18

Kas Ağrısı - %25

Yorgunluk - %27

Hapşırma - %32

Ses Kısılması - %35

Balgamlı Öksürük - %37

Burun Akıntısı - %40

Kuru Öksürük - %40

Burun Tıkanıklığı - %40

Bağ Ağrısı - %49

Boğaz Ağrısı - %58


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Anahtar Kelimeler:
covid covid-19 korona koronavirüs
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