Yeni koronavirüs İran turizmine darbe vurdu

Komşu ülkelerin sınırları geçici kapatması ve hava trafiğinin kısıtlanmasıyla seyahatler iptal ediliyor.Yeni koronavirüs salgını İran'ın turizmine de ağır darbe vurdu. İran Kültür Mirası, Zanaat ve Turizm Teşkilatı Turizm Direktörü Cevad Musavi İktisad-ı Dünya dergisine yaptığı açıklamada "Koronanın ortaya çıkması bakımından bu yıl turizm açısından kurak bir yıl" dedi.

İktisad-ı Dünya dergisi son sayısında İran'da Nevruz kutlamalarına bir ay kala turizmin yaşadığı krizi konu edindi. Paylaşılan bilgilere göre İran'ın ikinci büyük kenti olan Meşhed'de virüs salgını nedeniyle otellerin yüzde 90'ı boş. Seyahatlerin yüzde 75’i de iptal edildi. Irak, Türkiye ve Afganistan'da geçici olarak sınırlarını kapattığı İran ile hava trafiği de kısıtlandı.

İran turizmine virüs salgını öncesinde de bir Ukrayna yolcu uçağının hükümet tarafından yanlışlıkla düşürülmesi darbe vurmuştu. İran turizm yetkilileri İran'a yurt dışından yapılan seyahatlerin yüzde 70'inin kısa süre kala iptal edildiğini duyurmuştu.