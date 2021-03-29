Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı | Hangi iller kırmızı?

Normalleşmeye yönelik atılan adımların ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarında artış görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada vatandaşların koronavirüs tedbirleri konusunda hassas davranması gerektiğini belirtti. İllerdeki vaka sayılarına göre dört kategoriye ayrılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında ise 58 şehir çok yüksek riskli iller arasına girdi. Peki, hangi iller kırmızı renkte? İşte, detaylar...

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI SON DURUM

Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin büyük bir bölümü çok yüksek riskli iller kategorisini temsil eden kırmızı rengine döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki illerin nüfusun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaştığını duyurdu.

Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak,orta riskli (sarı) iller grubuna girerken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Tüm Türkiye'de sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edeceğini belirten Erdoğan, kırmızı kategorideki illerde, Pazar günü uygulanan kısıtlamanın artık Cumartesi ve Pazar olarak süreceğini açıkladı.



