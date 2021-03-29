HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı | Hangi iller kırmızı?

Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı | Hangi iller kırmızı?

29.03.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından illerdeki koronavirüs vaka sayılarına göre düzenlenen koronavirüs risk haritası güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Türkiye'nin yüzde 80'ini temsil eden 58 ilin çok yüksek riskli illeri belli eden kırmızı renge döndüğünü açıkladı. Peki, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında hangi iller kırmızı renkte? İşte, ayrıntılar...

Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı | Hangi iller kırmızı?

Normalleşmeye yönelik atılan adımların ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarında artış görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada vatandaşların koronavirüs tedbirleri konusunda hassas davranması gerektiğini belirtti. İllerdeki vaka sayılarına göre dört kategoriye ayrılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında ise 58 şehir çok yüksek riskli iller arasına girdi. Peki, hangi iller kırmızı renkte? İşte, detaylar...

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI SON DURUM

Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin büyük bir bölümü çok yüksek riskli iller kategorisini temsil eden kırmızı rengine döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki illerin nüfusun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaştığını duyurdu.

Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak,orta riskli (sarı) iller grubuna girerken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Tüm Türkiye'de sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edeceğini belirten Erdoğan, kırmızı kategorideki illerde, Pazar günü uygulanan kısıtlamanın artık Cumartesi ve Pazar olarak süreceğini açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Kabine Toplantısı Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Kastamonu Valisi Çakır hastanede mevcut kapasitenin dolma noktasına geldiğini söyledi

Kastamonu Valisi Çakır hastanede mevcut kapasitenin dolma noktasına geldiğini söyledi

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından açıkladı! Partinin kritik ismi virüse yakalandı

MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Cafe, restoran ve lokantalar kapalı mı olacak? Cafe, restoran ve lokantalar Ramazan'da hangi saatlerde çalışacak?

Cafe, restoran ve lokantalar kapandı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.