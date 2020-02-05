Yeni koronavirüs salgınına neden halen bir isim bulunamadı?

Koronavirüs adı ile anılıyor olsa da aslında, bu isim, virüsün bağlı olduğu grubun adı.

Geçici olarak 2019-nCoV olarak isimlendirildi ancak virüs uzmanları dışında bu ismin hatırlanması güç.

VİRÜSE İSİM KOYMAK NEDEN BU KADAR UZUN SÜRÜYOR?

Johns Hopkins hastanesinden Crystal Watson, "Önce tedaviye odaklanıldığı için, virüse ad koymak böyle durumlarda sonraya bırakılabilir. Ancak bir an önce isim vermenin de önemli tarafları var" diyerek tecrübesini paylaşıyor.

Bilim insanları, bu virüsü diğerlerinden ayırmak için "yeni koronavirüs" olarak adlandırdı. Mikroskoptan bakıldığında, taç şeklinde görüldükleri için bu isimle adlandırılıyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüse, geçici olarak 2019-nCoV denilmesini önerdi. '2019' virüsün ortaya çıktığı yıl, 'n' yeni, 'CoV' da koronavirüsün kısaltmasıydı.

'ÇİN VİRÜSÜ' TEHLİKELİ BİR İSİM

Teknik tanımın genel kullanıma girememesinin önemine dikkat çeken Crystal Watson, "Buradaki tehlike, insanların bunu adlandırırken, belli bir toplumu hedef yapabilecek şekilde, örneğin, Çin Virüsü" gibi isimler takması"

Doktor Watson, sosyal medyada böyle gayri resmi isimlerin hızla dolaşıma girebileceği uyarısını da yapıyor.