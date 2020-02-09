HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni koronavirüs SARS'tan daha fazla can kaybına yol açtı

Yeni koronavirüs SARS'tan daha fazla can kaybına yol açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.02.2020 12:52 | Son Güncelleme

Çin'de yeni koronavirüsten ölenlerin sayısı 811'e ulaştı.

Yeni koronavirüs SARS'tan daha fazla can kaybına yol açtı

2002/203 yılındaki SARS salgınında ölenlerin sayısı kayıtlara 774 olarak geçmişti.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını 811 olarak açıkladı. 2002/2003 yılında bir başka koronavirüs türü olan SARS nedeniyle başlayan salgında 774 kişi hayatını kaybetmişti. O dönem 8 bin 96 kişinin hastalığa yakalandığı kayıtlara geçmişti. Bugün ise yeni koronavirüse yakalananların sayısı sadece Çin’de 37 bin 198. Çin dışında ise toplam 25 ülkede virüse yakalananların sayısı ise 330'u buluyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün yaptığı açıklamada koronavirüsten sadece 24 saat içinde 86 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki İngiltere vatandaşlarını taşıyan bir uçak Oxfor kentine iniş yaptı. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu uçak 20 Alman vatandaşını da taşıyor. Berlin'e gelen Alman vatandaşları 14 gün boyunca hastanede tutulacak, taşıyıcı olup olmadıkları test edilecek ve duruma göre tedavi altına alınacaklar. Almanya'da şimdiye kadar 14 kişinin virüse yakalandığı tespit edilmişti.

AFP, dpa, Reuters / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERKenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı! Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı!
Azerbaycan sandık başındaAzerbaycan sandık başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Çığlık çığlığa kaçıştılar! Korku dolu anlar kamerada

Çığlık çığlığa kaçıştılar! Korku dolu anlar kamerada

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

İzmir'de evlat vahşeti! Evi kan gölüne çevirdi

İzmir'de evlat vahşeti! Evi kan gölüne çevirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,2'lik deprem

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812'ye yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812'ye yükseldi

Azerbaycan sandık başında

Azerbaycan sandık başında

Tayland'da 21 kişiyi katleden asker vurularak öldürüldü!

21 kişiyi katleden asker öldürüldü!

Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü

Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü

Trump'ın planı sonrası Netanyahu harekete geçti: Haritayı düzenlemeye başladık

Netanyahu: Haritayı düzenlemeye başladık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.