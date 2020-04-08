Yeni koronavirüs tedbiri! Kocaeli'ne denizden giriş- çıkış yasaklandı

Giriş- çıkışların yasaklandığı iller arasında bulunan Kocaeli'de, İl Pandemi Kurulu kente denizden giriş- çıkışları da yasakladı. Özel tekneler ile seyir yapmak da pandemi boyunca yasak kapsamına alındı.

Kocaeli Valiliği'nce bildirilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, deniz yolu ile Kocaeli'ne giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına, karar verilmiştir. İl dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorunluluğu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına çıkmasına ve liman içerisine girmeleri yasaklanmıştır ve ilimizden ayrılacak balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacaklardır."

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı İle Koronavirüs İle Mücadele Çalışmaları Kapsamında,Deniz Yolu İle Kocaeli’ne Giriş ve Çıkışın, İl Sınırları İçerisinde Özel Tekneler İle Seyir Yapmanın Pandemi Süresince Yasaklanmasına, Karar Verilmiştir. — TC Kocaeli Valiliği (@kocaelivaliligi) April 8, 2020



