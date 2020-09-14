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Yeni koronavirüs vakalarında rekor

14.09.2020 08:25 | Son Güncelleme

DSÖ, bir gün içerisindeki yeni korona vakalarında rekor artış tespit etti.

Örgütün verilerine göre, 24 saat içerisinde korona vakalarında 307 binden fazla artış oldu. İsrail yeniden karantina ilan eden ilk ülke oldu.Koronavirüs salgını dünya genelinde büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı son verilere göre, bir gün içerisinde kaydedilen yeni korona vakalarında geçen hafta aynı güne kıyasla bin dolayında bir artış gerçekleşti. DSÖ, son 24 saat içerisinde dünya genelindeki korona vakalarında 307 bin 930'luk bir artış olduğunu saptadı.

Böylelikle korona vakalarının sayısı toplam 28 milyon 600 bine ulaşmış oldu. Ancak uzmanlar, tespit edilmemiş vakalar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Vaka sayısındaki artışın en yüksek olduğu ülke Hindistan. Hindistan'ı ABD ile Brezilya izliyor. DSÖ'nün verilerine göre, şu ana kadar koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle dünya genelinde 917 bin kişi hayatını kaybetti. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Pazar günü 5 bin 500 olarak açıklandı.

İsrail'de ikinci karantina

Öte yandan İsrail ülkedeki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ikinci kez karantina ilan eden ilk ülke oldu. Üç hafta sürecek olan önlemler kapsamında vatandaşların evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşmaması, alışveriş merkezleri ve okulların kapalı kalması öngörülüyor. Ülkede kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra eczane ve süpermarketler de açık kalmaya devam edecek. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail televizyonundan yayınlanan konuşmasında şirketler için mali yardımların da öngörüldüğünü söyledi.

dpa,Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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