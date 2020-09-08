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Yeni koronavirüs yasakları: Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre kafe ve restoranlarla ilgili yeni koronavirüs genelgesi hazırlandı. Alınan kararları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Yeni koronavirüs yasakları: Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge

Yeni koronavirüs yasaklarıyla ilgili açıklama geldi. "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu gece saat 12.00'den itibaren 81 vilayette kafeterya, restoranlarda hem canlı müzik hem de müzikler yayınlanmayacaktır. Diğer süreçlerle ilgili kararlar alınacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir. Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler, maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade ettik. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için tedbir almak zorundayız. Minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Bu gece saat 12.00'den itibaren 81 vilayette kafeterya, restoranlarda hem canlı müzik hem de müzikler yayınlanmayacaktır. Diğer süreçlerle ilgili kararlar alınacak"

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