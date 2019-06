Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Kart borcuna takip artıyor

Türkiye'de milyonlarca insanın borç sorunu giderek büyüyor. 2019 yılı mart ayı sonu itibariyle Türkiye'de 218 milyon banka kartı ve kredi kartı bulunuyor. Bu kartların yaklaşık 67 milyonu kredi kartlarından oluşuyor. Bireysel kredi kartlarında toplam borç 100 milyar TL’yi geçiyor. Bireysel kredi kartı borcu nedeniyle kanuni takibe alınmış kişi sayısı ise 2019 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 253 bin kişiye yükselmiş durumda.

Taksit sayısı artırıldı

Şirketlerin borçlarına yönelik yeni bir kredi paketinin açılandığı gün, tüketicilerin harcama iştahını artırmaya dönük bir adım da atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında ise taksit sayısı on iki aya çıkarıldı. Ayrıca taksit sayısı havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya çıkarıldı. Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı ise on iki aydan on sekiz aya yükseltildi.