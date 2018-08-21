HABER

Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki muhafazakar düşünce kuruluşlarından bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini iddia eden ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un bu iddiasına anlam veremediklerini söyledi.

Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!

Peskov düzenlediği basın toplantısında Microsoft şirketinin iddialarına ilişkin "(Bu iddia karşısında) tepkimiz, alışılmış şekilde olacak: Hangi hackerlardan bahsedildiğini bilmiyoruz, seçimlere nasıl bir müdahaleden bahsedildiğini bilmiyoruz. Biz ABD'den seçimlere bir müdahale olmadığının doğrulamasını duyuyoruz." yanıtını verdi.

"BİLGİ VERMİYORLAR"

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü ayrıca, "Tam olarak kimler hakkında konuşuyoruz? Onları (Microsoft) bu sonuca varmaya, ne tür bir kanıt ya da dayanağın götürdüğünü anlamıyoruz. Zira bu bilgiyi (kanıt) vermiyorlar" vurgusunu yaptı.

Microsoft şirketi yetkilileri, Rusya hükümeti ile ilişkili olduklarına inandıkları Rus hackerların, Cumhuriyetçilere yakın düşünce kuruluşlarına yönelik saldırılarını engellediklerini söyleyip, bunu Rusya'nın ABD'de kasımda düzenlenecek ara seçimlere müdahalesini artırdığının işareti olarak gördüklerini ifade etmişti.

Fakat şirket yetkilileri, bahsettikleri siber saldırıların Rus hükümetiyle nasıl bağlantısı olabileceğine ilişkin bir veri sunamadı.

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
ABD’den Rus Bandıralı Gemilere YaptırımABD’den Rus Bandıralı Gemilere Yaptırım
ABD eski Nazi kampı gardiyanını sınır dışı ettiABD eski Nazi kampı gardiyanını sınır dışı etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Amerika Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

En Çok Okunan Haberler

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor!

Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor!

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Melania’den Trump’a yeni misilleme

Melania’den Trump’a yeni misilleme

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı

Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı

Hasan Ruhani: Türkiye ve İran iş birliği yapabilir!

Hasan Ruhani: Türkiye ve İran iş birliği yapabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.