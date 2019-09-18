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Yeni kurulan Ardahan Barosu'nun başkanı mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

Yeni kurulan Ardahan Barosu'nun başkanı mazbatasını aldı

Yeni kurulan Ardahan Barosu Başkanı Seçilen Osman Nuri Yıldız, mazbatasını aldı.

Yıldız, Yönetim Kurulu ve avukat arkadaşlarıyla birlikte mazbatasını almak için Ardahan Adliyesine geldi.

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun'dan mazbatasını alan Yıldız, görevinin Ardahan'a hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Durgun da Yıldız ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yıldız, ilk kez Ardahan Barosu'nu kurmanın, kendisinin ise ilk başkanı olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ardahan Barosu'nun Türkiye'nin 80. barosu olduğuna işaret eden Yıldız, "Ardahan Baromuzun ülkemize, memleketimize ve tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Bu vesileyle birlik olma iradesi ve dayanışma ruhu içinde çalışmalarımıza devam edeceğimizi, kapımızın ve gönlümüzün herkese açık olacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yıldız, baro kurma sürecinde kendilerine destek olanlara da teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Mazbata Osman Nuri Yıldız

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