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Yeni Land Rover Defender Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı!

24.12.2020 19:05 | Son Güncelleme:
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Yeni Land Rover Defender Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı!

Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Land Rover Defender, Euro NCAP güvenlik testlerindeki en yüksek puan olan beş yıldızı almayı başardı.

Land Rover tarihinde yeni bir kilometre taşı olan Yeni Land Rover Defender, girdiği zorlu bir testi daha başarıyla tamamladı. Euro NCAP’in güvenlik testlerindeki en yüksek puan olan beş yıldızı alan Yeni Land Rover Defender, çocuk yolcu korumasında yüzde 85, güvenlik asistanlarında ise yüzde 79 olarak tespit edilen güvenlik oranlarıyla, genel toplamda beş yıldız almaya hak kazandı. Ayrıca hem yayaları hem de bisikletleri tespit edebilen otonom acil frenleme teknolojisiyle güvenlik uzmanlarının takdirini kazandı.

Yeni Land Rover Defender Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

YENİ LAND ROVER DEFENDER EURO NCAP’TEN 5 YILDIZ ALDI!

Zorlu yol koşullarının üstesinden gelmek için tasarlanmış ultra sert alüminyum gövdesiyle Yeni Land Rover Defender, dayanıklı olduğu kadar güvenli olmayı da başarıyor. Başka bir araç ile potansiyel bir önden çarpışmanın meydana gelme durumunu tespit ederek sürücüyü uyaran Yeni Land Rover Defender, sürücüden herhangi bir yanıt gelmediği durumda olası bir çarpışmanın şiddetini azaltmak için acil frenleme sistemini devreye sokuyor.

Yeni Land Rover Defender Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

YENİ LAND ROVER DEFENDER HANGİ GÜVENLİK DONANIMLAR İLE GELİYOR?

Yeni Land Rover Defender, SE, HSE ve First Edition paketlerinde standart olarak sunulan Kör Nokta Asistanı, araçtan inerken yolcuyu uyaran Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka Trafik Monitörü sayesinde sürücülerine çok daha güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor. 3D Çevre Görüş Kamera sistemi, ön konsolda yer alan Pivi Pro ekranına Yeni Land Rover Defender'ın 3 boyutlu görünümünü yansıtarak, sürücülerin düşük hızlarda güvenilir manevralar yapabilmesine olanak sağlıyor. Yeni Land Rover Defender, karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önleyen Matrix LED farları ile uzun mesafeli bir görüş sağlıyor. Tüm versiyonlarda standart olarak gelen altı hava yastığı, sürücüleri ve yolcuları korumaya yardımcı olurken, üç ISOFIX montaj noktası Yeni Land Rover Defender’ın çocuk güvenliğine verdiği önemin de bir göstergesi niteliğinde.


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