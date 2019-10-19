Yeni lezzetlerin tanıtıldığı fuara yoğun ilgi

Erzurum'da, coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürünün tanıtıldığı ve 70'in üzerinde firmanın katıldığı "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarda gıda, yöresel ürün, unlu mamul teknolojileri, depolama, taşıma ve mağaza market ekipmanlarının tanıtımının yanı sıra bu ürünlerin yeni pazarlara açılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden 70'in üzerinde firmanın standının yer aldığı, yöresel ve az bilinen lezzetlerin damaklarla buluşturulduğu fuarda, ziyaretçiler ilk kez gördükleri birçok ürünü, hem tatma hem de satın alma fırsatı buluyor.

Uzman ve akademisyenlerce gıda, ürün ve ekipman üzerine bilgilendirme konferanslarının yapıldığı, 30 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuar, yarın sona erecek.

Fuara katılan lokma firması sahibi Mükremin Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın ilk kez düzenlemesine rağmen katılımın yüksek olduğunu söyledi.