HABER

Yeni lezzetlerin tanıtıldığı fuara yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Erzurum'da, coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürünün tanıtıldığı ve 70'in üzerinde firmanın katıldığı "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor - Az bilinen lezzetlerin damaklarla buluşturulduğu fuarda, ziyaretçiler ilk kez gördükleri birçok ürünü, hem tatma hem de satın alma fırsatı buluyor

Erzurum'da, coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürünün tanıtıldığı ve 70'in üzerinde firmanın katıldığı "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarda gıda, yöresel ürün, unlu mamul teknolojileri, depolama, taşıma ve mağaza market ekipmanlarının tanıtımının yanı sıra bu ürünlerin yeni pazarlara açılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden 70'in üzerinde firmanın standının yer aldığı, yöresel ve az bilinen lezzetlerin damaklarla buluşturulduğu fuarda, ziyaretçiler ilk kez gördükleri birçok ürünü, hem tatma hem de satın alma fırsatı buluyor.

Uzman ve akademisyenlerce gıda, ürün ve ekipman üzerine bilgilendirme konferanslarının yapıldığı, 30 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuar, yarın sona erecek.

Fuara katılan lokma firması sahibi Mükremin Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın ilk kez düzenlemesine rağmen katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Kent dışından da fuara ziyaretçi geldiğini ifade eden Emeç, "Firma olarak birkaç fuar gezerek Erzurum'a geldik. Fuar ilk kez yapılmasına rağmen ciddi rağbet söz konusu ve bir dahaki sefere daha iyi olacağını düşünüyorum. Firmalar da bu fuarların faydalarını, nasıl etkileşim ve katma değer sağlandığını gördü. Firma açısından fuarlar bir fırsat dönemidir." diye konuştu.

- "İnsanlar farkı yörelerden lezzetleri tadıyor"

Emeç, fuarlarda bereket yaşandığını belirterek, fuarlar sayesinde insanların hem reklam hem de satış yapma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Marka tanıtma açısında da fuarın önemli olduğuna işaret eden Emeç, şöyle konuştu:

"Fuarda stantları gezen insanlar farkı yörelerden lezzetleri tadıyor. Katılımcı olarak ben de ilk kez farklı yöresel lezzetler tatma fırsatı buldum. Yeni ürünleri tanıyoruz. Bu yeni ürünleri kendi firmamızda kullanmaya başlıyoruz. Bu açıdan da fuarlar ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Hafta sonu olması sebebiyle çevre illerden katılım da arttı. Yoğun katılım var ve yarın da çok yoğun olacak gibi görünüyor."

Şanlıurfa'dan fuara katılan Üzeyir Şan ise fuarda çiğ köfte, içli köfte, baharat, salça gibi ürünlerini sergilediğini anlattı.

Fuarın güzel geçtiğini aktaran Şan, "Fuara katılım yüksek. Pazar gününe kadar buradayız. İnsanların yoğunluğu ve ilgisi çok güzel, baya kalabalık var. Lezzetlerimizi bütün damaklarla buluşturuyoruz. Gittiğimiz yerlere göre çiğ köftenin acılığını ve baharat yoğunluğunu ayarlıyoruz. Fuara ev yapımı ve doğal ürünlerimizi getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERGünlerce yatağa bağlayıp...Günlerce yatağa bağlayıp...
Küçükçekmece'de kedilere zehir verdiği öne sürülen kişi konuştuKüçükçekmece'de kedilere zehir verdiği öne sürülen kişi konuştu
Vali Yerlikaya İstanbul'daki  muhtarlarla bir araya geldiVali Yerlikaya İstanbul'daki  muhtarlarla bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler" fuarı yoğun ilgi

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.