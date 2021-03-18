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Yeni logonun ilk meyvesi: Peugeot 308 tanıtıldı! İşte otomobilin tasarımı ve tüm özellikleri

18.03.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Yeni logonun ilk meyvesi: Peugeot 308 tanıtıldı! İşte otomobilin tasarımı ve tüm özellikleri

Yeni Peugeot 308 sonunda üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yeni Peugeot 308, Fransız otomobil üreticisinin yeni logosunu kasasında taşıyor. Yeni Peugeot 308'in tasarımı ise biraz 3008'i andırıyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden Peugeot 308'in özelliklerine ve tasarım detaylarına yakından bakalım.

Peugeot, 3008 ile başlayan yeni tasarım dilini diğer otomobillerine de yansıttı. Markanın yenilenen B sınıf SUV modeli Peugeot 2008, 3008'e benzer bir tasarım ile karşımıza çıktı. Yine markanın B sınıfındaki temsilcisi Peugeot 208'de de benzer detaylar görüldü. Şimdi ise uzun bir süredir beklenen, hatta ve hatta casus fotoğrafları sızan üçüncü nesil Peugeot 308 resmen tanıtıldı.

YENİ PEUGEOT 308'İN DIŞ TASARIMI

Peugeot 308'in tasarımında dikkatimizi çeken ilk şey, şüphesiz ki logo oluyor. Otomobil, Peugeot markasının geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni logosunu ızgarasında taşıyor. Bu ızgara deyim yerindeyse 'ben buradayım' diyor. Otomobilin sürüş asistan sistemleri ise ızgaradaki logoya gizlenmiş durumda. Otomobilin boyutları da oldukça dikkat çekici. Zira verilen bilgilere göre yeni 308, 12 cm daha uzun, 50 mm daha geniş ve yaklaşık 20 mm daha alçak bir otomobil. Ayrıca aks aralığı 55 mm geliştirilmiş durumda. Ancak otomobilin kaputunun biraz uzun göründüğünü söylemeliyiz.

Peugeot 308 dış tasarımı

İÇ TASARIMI

Peugeot, otomobillerinin kokpitinde i-Cockpit adını verdiği, kendine has bir tasarım kullanıyor. Burada bir Peugeot klasiği haline gelmeye başlayan küçük direksiyon simidi karşımıza çıkıyor. Bu direksiyonun arkasında 10 inç büyüklüğünde dijital bir gösterge paneli var. Sürücünün hemen yakında da ise dokunmatik multimedya paneli ve dijital klima gibi detaylar yer alıyor. Otomobilde ayrıca, sesli komut, Apple CarPlay ve Android Auto, Bluetooth ve kablosuz şarj teknolojisi gibi teknolojik donanımlar da mevcut.

Peugeot 308 iç tasarımı

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Peugeot 308 birden fazla motor seçeneğine sahip. Bu motorlar, benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli olarak sıralanıyor. Elektrikli modelin henüz detayları bilinmiyor ancak hibrit motorlar WLTP standartlarına göre araca 60 kilometre menzil sunuyor. 3 silindirli 1.2 Puretech benzinli motor ve 4 silindirli 1.5 BlueHDi dizel motor Peugeot 308'in içten yanmalı motor seçeneklerini oluşturuyor. Bu motorlar 6 ileri manuel veya EAT8 tam otomatik şanzıman ile kombine edilebiliyor.

Peugeot 308 motor seçenekleri

PEUGEOT 308 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Peugeot 308'in fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak otomobil, 2021'in ikinci yarısı itibarıyla Avrupa pazarına giriş yapacak.

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