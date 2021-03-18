Yeni logonun ilk meyvesi: Peugeot 308 tanıtıldı! İşte otomobilin tasarımı ve tüm özellikleri

Peugeot, 3008 ile başlayan yeni tasarım dilini diğer otomobillerine de yansıttı. Markanın yenilenen B sınıf SUV modeli Peugeot 2008, 3008'e benzer bir tasarım ile karşımıza çıktı. Yine markanın B sınıfındaki temsilcisi Peugeot 208'de de benzer detaylar görüldü. Şimdi ise uzun bir süredir beklenen, hatta ve hatta casus fotoğrafları sızan üçüncü nesil Peugeot 308 resmen tanıtıldı.

YENİ PEUGEOT 308'İN DIŞ TASARIMI

Peugeot 308'in tasarımında dikkatimizi çeken ilk şey, şüphesiz ki logo oluyor. Otomobil, Peugeot markasının geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni logosunu ızgarasında taşıyor. Bu ızgara deyim yerindeyse 'ben buradayım' diyor. Otomobilin sürüş asistan sistemleri ise ızgaradaki logoya gizlenmiş durumda. Otomobilin boyutları da oldukça dikkat çekici. Zira verilen bilgilere göre yeni 308, 12 cm daha uzun, 50 mm daha geniş ve yaklaşık 20 mm daha alçak bir otomobil. Ayrıca aks aralığı 55 mm geliştirilmiş durumda. Ancak otomobilin kaputunun biraz uzun göründüğünü söylemeliyiz.

İÇ TASARIMI

Peugeot, otomobillerinin kokpitinde i-Cockpit adını verdiği, kendine has bir tasarım kullanıyor. Burada bir Peugeot klasiği haline gelmeye başlayan küçük direksiyon simidi karşımıza çıkıyor. Bu direksiyonun arkasında 10 inç büyüklüğünde dijital bir gösterge paneli var. Sürücünün hemen yakında da ise dokunmatik multimedya paneli ve dijital klima gibi detaylar yer alıyor. Otomobilde ayrıca, sesli komut, Apple CarPlay ve Android Auto, Bluetooth ve kablosuz şarj teknolojisi gibi teknolojik donanımlar da mevcut.