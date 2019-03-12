Yeni longoz mesire alanı ile Karacabeyliler rahat nefes alacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 86 bin.200 metrekarelik alana yapılan yeni mesire alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi. İçerisinde piknik alanları, çocuk oyun grupları, tuvaletler, büfe, sosyal tesis ile yürüyüş yolları ve otoparkların yer alacağı alanın birçok işlevi olacağını belirten Özkan, “Talep gören bir mesire alanını bölgemize kazandırmış olacağız” dedi.

Longoz mesire alanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Özkan; piknik alanları, çocuk oyun parkları, sosyal tesis ve büfenin yer alacağı alanda ayrıca yerel ürün pazarının da kurulacağını söyledi. Longoz mesire alanının kırsal kalkınmaya büyük katkısı olacağını ifade eden Özkan, “Talep gören bir mesire alanını bölgemize kazandırmış olacağız. Böylece piknik yapmak amacıyla orman içlerine yayılmak zorunda kalan vatandaşlarımızı da belirli bir alanda kontrol altında tutmuş olacağız” dedi.

Birçok işlevi olacak

Kısa bir süre önce Boğazköy Mahallesi’nin yanı başında inşaatına başlanan mesira alanının çok yönlü olacağını belirten Özkan şunları söyledi: "Longoz ormanına alternatif bir güzergahta olan longoz mesire alanı, longoz ve ıhlamur ormanları arasında yer alan Yeniköy yolu üzerindeki alanda faaliyet gösterecek. Yeni alanımızın birçok işlevi olacak. Bizler longoz ormanının içerisinde piknik gibi faaliyetler yapılmasını istemiyoruz. Orası hassas bir bölge. Bu sebeple longozun hemen yanı başında oluşturduğumuz bu yeni alan sayesinde hem vatandaşların piknik talebine longoz ormanının dışında ama yine ormanlık bir alanda cevap vermiş olacağız hem de yerel ürün pazarı ile bölge halkının elde ettiği ürünleri burada satışa çıkarmasına imkân sağlayacağız. Bu yeni mesire alanımızın tam karşısında, longoz ormanının içerisine sadece yayalara açık bir yürüyüş parkurumuzu da değerlendirmiş olacağız”

Yürüyüş yolları da olacak

Öte yandan, yeni mesire alanı içerisinde piknik alanları, çocuk oyun grupları, tuvaletler, büfe ve sosyal tesis ile yürüyüş yolları ve otoparklar da yer alacak. Özellikle yaz aylarında günlük on binlerce tatilcinin ziyaret ettiği bölgede piknik alanları yeterli gelmiyordu. Geçtiğimiz yıl da Kurşunlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanlarda yapılan çalışmalar ile yeni sosyal ve mesire alanları hizmete açılmıştı.



