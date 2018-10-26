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Yeni Mac Bilgisayarlar kapıda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Çıkan dedikodular gerçek oldu ve Apple 30 Ekim’de bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. Şirket, etkinliğin ne hakkında olacağını doğrulamış değil fakat gelen haberlere bakılırsa şirketin dört yeni Mac bilgisayatını tanıtması bekleniyor.

Yeni Mac Bilgisayarlar kapıda

Dört yeni Mac bilgisayar görücüye çıkacak gibi. Etkinlikte büyük bir olasılıkla Apple’ın yeni iPad’leri duyurmasının beklentisi çok yüksek olsa da dört yeni Mac bilgisayarlarını da görebileceğimizi gösteren çok fazla kanıt var.

Apple bu yılın başlarında MacBook Pro’yu yeniledi, bu da muhtemelen etkinlikte yeni MacBook Pro’nun tanıtılacağı anlamına geliyor. Ayrıca uzunca bir süredir güncellenmemiş olan iMac, MacBook Air, MacBook ve Mac Mini‘nin de yenilenmesini bekliyoruz. Bu ürünler arasında da yine gelişmeler olabilir.

Geçtiğimiz dönemde potansiyel olarak daha ucuz bir Macbook dizüstü bilgisayar hakkında söylentiler ortaya atılmıştı. Ve bu söylentinin meyvelere dönüştüğünü gelecek hafta yapılacak etkinlikte görebiliriz. Etkinliğin ana odağı, büyük bir olasılıkla, yepyeni bir tasarım elde etmesi beklenen iPad‘e ve ayrıca Face ID ve Lightning yerine bir USB-C portu gibi yepyeni özellikler olacak. Fakat Mac bilgisayarlar tanıtılırsa da çok sürpriz olmaz.

Her halükarda, bir haftadan daha kısa bir sürede tüm resmi ayrıntılara sahip olacağız. Bu nedenle bizi takip etmeye devam edin. Etkinliği canlı olarak takip edip gelişmeleri sizlere aktaracağız.

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Anahtar Kelimeler:
Mac Bilgisayar Apple

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