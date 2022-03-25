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Yeni MacBook Air hakkında ilginç iddialar gelmeye devam ediyor! Mini LED ve ProMotion...

25.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip yeni MacBook Air modelleri çıkaracağı iddia edilirken, tanınmış analist Ross Young başka bir iddia daha ortaya attı. Young'ın iddiası MacBook Air modellerinin mini LED ve ProMotion ekran teknolojisiyle alakalı. Üstelik daha fazlası da var.

Yeni MacBook Air hakkında ilginç iddialar gelmeye devam ediyor! Mini LED ve ProMotion...

Apple'ın yeni MacBook Air modelleri için yeni iddialar gelmeye devam ederken, ekran analisti Ross Young ise çarpıcı iddialarını tek tek sıraladı.

İŞTE ROSS YOUNG'IN MACBOOK AIR İDDİALARI

Ross Young Twitter hesabı üzerinden 2022 model MacBook Air'ın 13,6 inç ekran boyutuna sahip olacağını öne sürdü. Young'ın iddiası doğruysa bu, onu mevcut MacBook Air modelinden 0,3 inç daha büyük ancak yeni 14,2 inçlik MacBook Pro'dan daha küçük yapacak. Tasarım ise mevcut konik profilden daha ince, MacBook Pro vari bir kasaya dönüşecek. Boyutları anlayabilmek açısından bu karşılaştırmalar oldukça önemli gibi görünüyor.

Apple

Young, isminin "MacBook Air" veya "MacBook" olduğu düşünülen 15 inçlik yeni dizüstü bilgisayarın ise tam olarak 15,2 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacağını iddia etti.

MİNİ LED VE PROMOTION VAR MI, YOK MU?

Young, MacRumors'a ise yeni "MacBook Air" modellerinden hiçbirinin mini LED ekrana veya ProMotion teknolojisine sahip olmayacağını söyledi. Buna göre fiyat açısından LCD ekrana sahip olacaklar.

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Apple
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