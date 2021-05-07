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Yeni MacBook Air 'rengarenk' olabilir!

07.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni MacBook Air, yeni iMac ile benzerlik gösterebilir. Analist Jon Prosser'ın iddiasına göre, Apple'ın yakında çıkması beklenen yeni MacBook Air modeli, M1 çipli 24 inçlik yeni iMac gibi çeşitli renk seçeneklerine sahip olabilir.

Yeni MacBook Air 'rengarenk' olabilir!

Apple 24 inçlik yeni iMac ile bir nevi maziye geri döndü ve yeni iMac'i farklı renk seçenekleriyle donattı. ünlü Apple analisti Jon Prosser'a göre ise Apple'ın maziye dönüşü, sadece iMac ile sınırlı kalmayabilir. Zira iddialara bakılırsa odakta MacBook Air de var.

JON PROSSER'DAN MAVİ RENKLİ MACBOOK AIR İDDİASI

Jon Prosser, son videosunda, kendisine farklı renk seçeneklerine sahip ilk Apple Silicon işlemcili iMac hakkında bilgi sağlayan kaynağın, yakın zamanda mavi bir MacBook prototipi gördüğünü söylediğini iddia etti. Bu, M2 işlemcisi ile desteklenen yeni MacBook Air olabilir. Eğer bilgi doğruysa, yeni renkli MacBook serisi, eski iBook G3'e bir geri dönüş olacak. Yani Apple bir kez daha maziye dönecek ve çeşitli renk seçeneklerine sahip bir MacBook'u piyasaya sürecek.

MacBook Air

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2021'İN İKİNCİ YARISINDA GELEBİLİR

Yeni MacBook Air hakkında farklı analistlerin de yorumları var. Örneğin Mark Gurman, Apple'ın 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülebilecek daha ince ve daha hafif bir MacBook Air üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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