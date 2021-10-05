Yeni MacBook Pro'nun iddiaların odağındaki çıkış tarihi heyecan yarattı

iPhone 13 serisinin özellikleri ve tarihi konusunda doğruluk payına sahip açıklamalara yer veren ünlü bir analist bu defa MacBook Pro için konuştu. Mark Gurman isimli analist tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin sunacağı bu cihazlar kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacak.

İŞTE YENİ MACBOOK PRO'NUN TANITIM TARİHİ

Analistin yaptığı açıklamalara bakılırsa önümüzdeki ay bu cihazlar tanıtılacak. M1X destekli olması beklenen cihazlar için böylece geri sayım başlamış oldu. Kasım ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması beklenen cihazın açıkçası çok fazla değişikliğe sahip olacağını söyleyemeyiz.

Apple’ın MacBook'larda yeniden HDMI ve SD kart yuvası gibi bağlantı özelliklerini destekleme ihtimali bulunuyor. Ancak bunun şimdilik sadece söylenti olduğunu belirtelim. Henüz konuyla ilgili net açıklamalara yer verilmedi.

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