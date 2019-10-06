Yeni mahsul Antep salçası tezgahlardaki yerini aldı

Türkiye genelinde meşhur olan ve yemeklere kattığı lezzetle dikkat çeken Gaziantep’in kışlık salçası tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahtaki yerini alan el yapımı ve fabrikasyon salçalar hem Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor hem de dünyaya ihraç ediliyor.

Gaziantep’te hummalı bir şekilde tamamen doğal olarak üretimi yapılan meşhur kışlık salçalar taze ve yeni mahsul olarak tezgahlardaki yerini almaya başladı. Domates, acı biber, tatlı biber ve karışık olarak üretilen meşhur Antep salçası vatandaşlardan da rağbet görüyor. Kentte, katkı maddesi kullanılmadan el yapımı ve fabrikasyon olarak üretilen salçalar hem Türkiye’nin dört bir yanına hem de dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor.

Yeni mahsul salçalar tezgahları süslüyor

Gaziantep’te salça üretimi ve satışı yapan genç esnaflardan Osman Değirmenci, salça üretiminin bir aydır yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Değirmenci, “Bir aydır yoğun şekilde salça üretim yapılıyordu. Yapımı tamamlanan salçalar güneşte kuruduktan sonra tezgahlarımızdaki yerini aldı. Şimdi de yeni mahsul salçalarımızın satışlarına başladık. Şu an satışlarımız da baya iyi gidiyor. Temiz ve kaliteli ürün sattığımız için de vatandaşlar bizi tercih ediyor. Burada domates salçası, biber salçası ve karışık salça satışı yapıyoruz” dedi.