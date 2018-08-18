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Yeni mahsul limonlar, fiyatları düşürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

SOFRALARIN vazgeçilmezlerinden limonun yüksek seyreden ve bir aralar 10 TL'yi bulan fiyatının, yeni mahsul limonların pazara girmesiyle birlikte düşüşe geçtiği bildirildi.  Akdeniz bölgesinde limon üretimi yapan ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayadan oyma doğal soğuk hava depoları bulunan Hilmi Yazıcı, geçen yıl hasadı yapılan limonların depolara konulduğunu ve ihtiyaca göre piyasaya sürüldüğünü, az olan üretim nedeniyle de limon fiyatlarının şimdiye kadar yüksek seyrettiğini bildirdi.

Yeni mahsul limonlar, fiyatları düşürecek

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- SOFRALARIN vazgeçilmezlerinden limonun yüksek seyreden ve bir aralar 10 TL'yi bulan fiyatının, yeni mahsul limonların pazara girmesiyle birlikte düşüşe geçtiği bildirildi.
Akdeniz bölgesinde limon üretimi yapan ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayadan oyma doğal soğuk hava depoları bulunan Hilmi Yazıcı, geçen yıl hasadı yapılan limonların depolara konulduğunu ve ihtiyaca göre piyasaya sürüldüğünü, az olan üretim nedeniyle de limon fiyatlarının şimdiye kadar yüksek seyrettiğini bildirdi. Yazıcı, ''Artık depolarda limon kalmadı ve yeni mahsul limonlar da hasat edilmeye başlandı. Limonda da 1'inci, 2'nci ve 3'üncü kaliteler var. Düşük kaliteli limonlar, daha ucuza satılacak ve genel anlamda limon fiyatları düşecek. Depolardaki limonların çıkış fiyatı 3,5 TL civarındaydı. Pazarda ise tüketiciye 6-8 TL arasında satılıyordu. Ancak depolardaki limonlar bitti. Yeni mahsul limonlar, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yeni üretim limonların piyasaya girmesiyle birlikte, fiyatların da düşmesini bekliyoruz. Pazarda tüketici, 3-5 TL arasında limon alabilecek'' dedi.

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Yeni mahsul limonlar, fiyatları düşürecekYeni mahsul limonlar, fiyatları düşürecek

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