Yeni mahsul limonlar, fiyatları düşürecek

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- SOFRALARIN vazgeçilmezlerinden limonun yüksek seyreden ve bir aralar 10 TL'yi bulan fiyatının, yeni mahsul limonların pazara girmesiyle birlikte düşüşe geçtiği bildirildi.
Akdeniz bölgesinde limon üretimi yapan ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayadan oyma doğal soğuk hava depoları bulunan Hilmi Yazıcı, geçen yıl hasadı yapılan limonların depolara konulduğunu ve ihtiyaca göre piyasaya sürüldüğünü, az olan üretim nedeniyle de limon fiyatlarının şimdiye kadar yüksek seyrettiğini bildirdi. Yazıcı, ''Artık depolarda limon kalmadı ve yeni mahsul limonlar da hasat edilmeye başlandı. Limonda da 1'inci, 2'nci ve 3'üncü kaliteler var. Düşük kaliteli limonlar, daha ucuza satılacak ve genel anlamda limon fiyatları düşecek. Depolardaki limonların çıkış fiyatı 3,5 TL civarındaydı. Pazarda ise tüketiciye 6-8 TL arasında satılıyordu. Ancak depolardaki limonlar bitti. Yeni mahsul limonlar, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yeni üretim limonların piyasaya girmesiyle birlikte, fiyatların da düşmesini bekliyoruz. Pazarda tüketici, 3-5 TL arasında limon alabilecek'' dedi.
FOTOĞRAFLI
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir
Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim
İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu
Binali Yıldırım'dan kritik ABD hamlesi!
Putin'i düğününe davet etti! Büyük tepki çekti
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum