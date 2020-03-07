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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile taraftarlar arasında yumruk yumruğa kavga

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 07.03.2020 20:40 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1-1 biten Konyaspor maçının ardından başkan Adil Gevrek ile taraftarlar arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 1-1'lik eşitlikle tamamlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından ev sahibi ekibin taraftarları ile başkan Adil Gevrek arasında kavga yaşandı.

Maç sırasında "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in stattan ayrıldığı sırada Gevrek'in aracının önünü kesti. Bu sırada aracından inen Gevrek, taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmayın büyüyerek, yumruk yumruğa kavgaya döndüğü öğrenilirken, araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonrasında Gevrek, polis korumasıyla aracına bindirildi ve taraftarların olduğu bölümden uzaklaştı.

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maç sonrası bir grup taraftar tarafından aracı durdurularak fiziksel saldırıya uğradı. Bu saldırının ardından Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar denildi:

"Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayandırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur. Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz."

(DHA)

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Adil Gevrek Yeni Malatyaspor

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