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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

03.09.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, günün ikinci antrenmanı, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, idmanda çeşitli çalışmalar yaptı.

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