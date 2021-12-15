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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.12.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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