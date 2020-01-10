Yeni Malatyaspor'dan Guilherme için transfer açıklaması!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmaları ve Guilherme'nin durumu hakkında bilgi verdi.

"KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ"

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gevrek, "Büyük takımlardan teklif gelirse, Malatyaspor'un da menfaatleri doğrultusunda Guilherme'ye kolaylık sağlayacağımızı söylemiştik. Ancak, resmi bir teklif gelmedi" dedi.

"DEĞERLİ OYUNCULAR"

Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup ile ilgilendiklerini doğrulayan Adil Gevrek, "Hepsi değerli oyuncular. Mevcut kadromuza en fazla 1 tane oyuncu alacağız. Giden olursa 1-2 daha olabilir diye düşündük. Gitmeden oyuncu almak ekonomik dengelerimizi bozar" ifadelerini kullandı.

"RESMİ TEKLİF OLMADI"

Adis Jahovic için de resmi teklif almadıklarını vurgulayan başkan Gevrek, "Adis Jahovic için birkaç yurt dışı kulübü ile konuşmalar oldu. Ancak, resmi teklif olmadı." şeklinde konuştu.

GUILHERME: "GÜZEL BİR ŞEY"

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme ise yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Başka takımların, taraftarların beni beğenmeleri, takımlarında görmek istemeleri güzel bir şey. Ben şu anda Malatyaspor'dayım, transferimle ilgili görüşecek bir menajerim var. Ancak bir teklif gelirse menajerimle oturulur, konuşulur ve bir anlaşma sağlanır ya da sağlanmaz" şeklinde açıklama yaptı.

