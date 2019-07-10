Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ve teknik direktörlüğünü eski futbolcu Hasan Özer'in yaptığı Bosna Hersek Premier Ligi ekibi NK Çelik Zenica, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kamp çalışmaları kapsamında Abant'ta bir otelde kalan 2 kulüp hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'dan Eren Tozlu'nun 55'inci dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.
İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'
Juventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalar
Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi
Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak
Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!
Gana'yı Ekuban yaktı
Trabzon'dan çifte transfer
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
Trabzonspor flaş ayrılık
Ahmed Kutucu'dan Ozan Kabak sözleri
Transferden vazgeçtiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum