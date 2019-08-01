Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle'e ırkçı saldırı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek bir üst tura yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'da kaleci Fabian Farnolle'e ırkçı saldırı yapıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrasında skandal olayı açıklarken, "Bugün üzücü de bir olay var. Kalecimize ırkçı bir saldırıda bulunmuşlar. Çocuk içeride ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar. Hakem arkadaş da iğrenç maç yönetti. Bu hakemle de tur geçmek başarı yani" ifadelerini kullandı.

FABIAN FARNOLLE'DEN IRKÇILIK AÇIKLAMASI

Fabien Farnolle maç sonu kendisine yapılan ırkçı saldırı ilgili şunları söyledi;

"Hocamızın maçtan önce söylediği her şey sahada çıktı. 60. dakikaya kadar oyunu tutarsak son dakikalarda daha çok baskı kuracağımızı biliyorduk. Baskılara alışığız ancak bu maçtan sonra utanç duyulacak şeyler yaşandı."

"Maç esnasında baskı olacaktır ama bu yaşananlar utanç duyulması gereken şeyler. Bunu tüm ülkeye mal etmek doğru olmaz ancak beyaz ya da Afrikalı ayrımı yapmak gerçekten utanç verici. Biz buraya futbol oynamaya geliyoruz."



