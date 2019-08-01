Mynet Trend

Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle'e ırkçı saldırı!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.08.2019 23:32 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Olimpija Ljubljana maçında kalecileri Farnolle'e ırkçılık yapıldığını açıkladı. Sergen Yalçın, "Çocuk içeride ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar" dedi. Irkçı saldırıya uğrayan Farnolle ise konuyla ilgili, "Maç esnasında baskı olacaktır ama bu yaşananlar utanç duyulması gereken şeyler. Bunu tüm ülkeye mal etmek doğru olmaz ancak beyaz ya da Afrikalı ayrımı yapmak gerçekten utanç verici. Biz buraya futbol oynamaya geliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle'e ırkçı saldırı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek bir üst tura yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'da kaleci Fabian Farnolle'e ırkçı saldırı yapıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrasında skandal olayı açıklarken, "Bugün üzücü de bir olay var. Kalecimize ırkçı bir saldırıda bulunmuşlar. Çocuk içeride ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar. Hakem arkadaş da iğrenç maç yönetti. Bu hakemle de tur geçmek başarı yani" ifadelerini kullandı.

FABIAN FARNOLLE'DEN IRKÇILIK AÇIKLAMASI

Fabien Farnolle maç sonu kendisine yapılan ırkçı saldırı ilgili şunları söyledi;

"Hocamızın maçtan önce söylediği her şey sahada çıktı. 60. dakikaya kadar oyunu tutarsak son dakikalarda daha çok baskı kuracağımızı biliyorduk. Baskılara alışığız ancak bu maçtan sonra utanç duyulacak şeyler yaşandı."

"Maç esnasında baskı olacaktır ama bu yaşananlar utanç duyulması gereken şeyler. Bunu tüm ülkeye mal etmek doğru olmaz ancak beyaz ya da Afrikalı ayrımı yapmak gerçekten utanç verici. Biz buraya futbol oynamaya geliyoruz."


PARTNERŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Beşiktaş'ın eski yıldızından olay Galatasaray sözleriBeşiktaş'ın eski yıldızından olay Galatasaray sözleri
Yeni transfer sakatlandı! 4 ay yokYeni transfer sakatlandı! 4 ay yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Fabian Farnolle

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Souleymane Youla: Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz

Beşiktaş'ın eski yıldızından olay Galatasaray sözleri

Alanyaspor'da yeni transfer Lokman Gör, 4 ay yok

Yeni transfer sakatlandı! 4 ay yok

James Michael Mcadoo Beşiktaş Sompo Sigorta'da

Beşiktaş transferi resmi siteden açıkladı

Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür

Fenerbahçe'den Guduric'e teşekkür

Bıçaklı saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

Bıçaklı saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

Ronaldo için bir bomba iddia daha!

Ronaldo için bir bomba iddia daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.