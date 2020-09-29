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Yeni Malatyaspor, Semih Kaya transferini resmen açıkladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.09.2020 18:24 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yeni Malatyaspor, Semih Kaya transferini resmen açıkladı

Hamza Hamzaoğlu'nun görev yaptığı Yeni Malatyaspor, bonservisi elinde olan Semih Kaya'yı kadrosuna kattı.

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