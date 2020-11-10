Yeni Maliye Bakanı: "Enflasyonla Mücadele Önceliğimiz"

Türkiye’de Berat Albayrak’ın istifası sonrasında yeni Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan, “Oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz” dedi. Lütfi Elvan, bugünkü ilk açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla geceyarısı yayımlanan 10 Kasım tarihli Resmi Gazete kararıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı iken bakanlığa atanmasıyla ilgili “sürpriz oldu” değerlendirmesi yaptı. TBMM'de bütçe görüşmeleri başlamışken denetim makamından bütçeden sorumlu makama geçiş yapması bir “ilk” olarak yorumlanan Elvan, gazetecilerce bugün Meclis’te bakanlık göreviyle ilgili sorular yöneltilmesi üzerine sadece sürpriz olduğunu ifade etmekle yetindi. Geleneksel olarak bakan değişimlerinde devir-teslim töreni yapılması söz konusu olmasına karşın Elvan’ın “Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakan’ın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak” açıklaması dikkat çekti.

Bugün Adalet Bakanlığı bütçesini görüşecekTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun toplantısının açılışını gerçekleştiren Elvan, “Çok büyük fedakarlık gösterdiniz, samimi dostane yaklaşımınız çalışma şevkimizi artırdı. Zaman zaman tartışmalar da oldu demokrasi gereği farklı düşünceler olacak ki doğruyu bulalım” sözleriyle komisyondaki farklı siyasi partilerden milletvekillerine veda etti. İlerleyen saatlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki makamında bilgi alan Elvan, öğleden sonra TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladığında burada yemin ederek resmen bakanlık görevine başladı. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi’nde görev almasıyla Elvan’ın AKP Mersin Milletvekilliği sona erdi ve AKP Grubu’nun sandalye sayısı 289’a düştü. Twitter mesajıyla yeni görevi nedeniyle Erdoğan’a teşekkür eden Elvan, yemin etmesiyle birlikte resmen üstlendiği Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonomiye ilişkin ilk değerlendirmesini ise yazılı açıklamayla yaptı. Elvan'ın, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin kurallı, piyasa ekonomisi geleneğini anımsatması ve mali disiplin politikalarını gündeme getirmesi dikkat çekti. Elvan, “Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı arttırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız” dedi.

Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirlik vaadiyle de yerli ve yabancı yatırımcılar açısından gerekli iyileştirmeyi yapacakları mesajını verdiği gözlemlenen Elvan, “Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19’un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız” ifadelerini kullandı. AKP kulislerinde kabine değişimi beklentisi gözlenmedi Bu arada Berat Albayrak’ın istifasıyla birlikte kamuoyunda uyguladıkları politikalar itibariyle olumlu tepkiler almayan bazı bakanlarla ilgili de değişim olabileceği iddiası yeniden Ankara’da gündeme taşındı. Ancak AKP kulislerinde, Erdoğan’ın hemen bugünlerde kabine revizyonu gerçekleştirmeyeceği ve eğer Cumhurbaşkanı’nın böyle bir düşüncesi söz konusuysa da şimdi sıcağı sıcağına yapmayacağı görüşleri ağırlık kazandı. AKP’lilerce her halükarda kabinede herhangi bir değişikliğe Erdoğan’ın karar vereceği vurgusu da yapıldı.