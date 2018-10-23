Yeni mantar türü bulundu

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan saha çalışmasında Barssia yeraltı mantarının yeni bir türü bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, şube müdürlüğü ekiplerinin Bağdaş Yaylası Elmacık mevkisinde yaptığı çalışmada rastladığı yeni mantar türü uzmanlar tarafından incelenip, gerekli laboratuvar tetkik ve teşhislerinden geçirildi.

Yapılan incelemelerde yeni mantar türünün özellikleri itibariyle daha önce rastlanan hiçbir Barssia türüne benzemediği ve toprağın 3-5 santimetre derinliğinde herhangi bir ekipmana gerek duyulmadan bulunabileceği belirlendi.

Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Doğan, Korkut Ata Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bozok ve Çukurova Üniversitesinden Doç. Dr. Hatıra Taşkın tarafından teşhis edilen mantarla ilgili araştırma makalesi de TUBİTAK Botanik Dergisi'nde yayımlandı.

Makalede, Barssia yeraltı mantar cinsine ait dünyada sadece 5 tür bulunduğu ve bunların kuzey yarımküredeki 30. paralel üzerinde yer aldığı belirtildi.