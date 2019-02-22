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Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 08:12 | Son Güncelleme

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı belli oldu. DHA'nın son dakika olarak geçtiği habere göre bu isim; Mustafa Şentop.

AK Parti TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Şentop'un adaylık için başvurusunu bugün yapacağı belirtildi.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Yeni Meclis Başkanı kim olacak AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. TBMM Başkanvekilidir.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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