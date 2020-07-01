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Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz GLA, Türkiye topraklarına giriş yaptı. Yeni Mercedes-Benz GLA, GLA '200' motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin Türkiye'de satışa sunulmasıyla birlikte Türkiye fiyatı da belli oldu. İşte yeni Mercedes-Benz GLA'nın fiyatı...

Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Mercedes-Benz GLA'nın ikinci nesli geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Kompakt SUV segmentinde yer alan yeni otomobil, tanıtımının ardından Türkiye'ye geldi. Mercedes-Benz'in açıklamasına göre yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de satışa çıktı.

YENİ MERCEDES-BENZ GLA TÜRKİYE'YE GELDİ

Yeni Mercedes-Benz GLA 163 beygirlik turbo benzinli bir motora sahip. Bu motora ise 7 ileri DCT bir otomatik şanzıman eşlik ediyor. Bu şanzıman otomobilin standartı haline gelmiş durumda. Ayrıca sportif bir görünüme kavuşan otomobilin bir önceki nesline göre bazı değişimler söz konusu. Örneğin, yeni Mercedes-Benz GLA bir kompakt SUV otomobil olmanın verdiği güç ile, önceki nesline göre 10 cm daha yükselmiş. Bu yükselme ile birlikte otomobilin oturma pozisyonu da yukarı çıkmış.

Yeni Mercedes-Benz GLA (3)

Otomobilin uzunluğu 1,5 cm kısalmış durumda. Fakat bu durum herhangi bir dezavantaj yaratmamış gibi görünüyor. Zira paylaşılanlara göre otomobilin arka diz mesafesi buna rağmen artmış. Daha geniş bir iç mekan sunulmuş. 'Hey Mercedes' deyince çalışan akıllı sesli asistan da iç mekanda dikkatimizi çeken detaylardan biri.

Yeni Mercedes-Benz GLA (4)

İŞTE MERCEDES-BENZ GLA'NIN TÜRKİYE FİYATI

Kompakt SUV segmentindeki Mercedes-Benz GLA, alınan bilgilere göre 412 bin 500 TL'den satışa sunuldu. Yeni GLA için açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomobil İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, ''Yeni GLA’nın da katkısıyla Premium kompakt segmentteki atağımızı sürdürüyor ve GLA satışlarımızın en az üçte birinin daha önce Mercedes-Benz markasını deneyimlememiş kişilerden olmasını hedefliyoruz.” dedi.

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