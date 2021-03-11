Yeni Mercedes-Benz V-Serisi Türkiye'de! İşte yeni serinin özellikleri

Premium segmentte yer alan, müşterilerine yüksek konfor sunan Yeni Mercedes-Benz V-Serisi, “Eşsiz V Ötesi” sloganıyla Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. Yeni V-Serisi’nin Türkiye tanıtımı, Mercedes-Benz yöneticilerinin sunumuyla dijital olarak gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, yeni serinin özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ettiğini belirterek, "Hem ailelere hem de iş kullanımına uygun arka bölümü, katlanabilir masası, yüz yüze bakabilen Nappa deri koltukları, panoramik açılabilir cam tavanı ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin, premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, V 300 d versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan Yeni V-Serisi, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 BG güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve 4MATIC ile müşterilerin taleplerini karşılamaya hazırlanıyor.

'EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKA OLDUK'

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “5 bin 175 adetlik satış ile tamamladığımız 2020 yılında, Sprinter ve Vito araçlarımızla minibüs ve 8+1 kategorilerinde en çok tercih edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni de ekleyerek premium kategorisinde, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni seri, özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ediyor. Panoramik cam tavan, katlanabilir masa, yüksek kalitedeki deri koltuk opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz. V-Serisi, arka bölümde rahat ve konforlu bir alan sunarken, sürücülere ise otomatik şanzımanı ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatacak” dedi.