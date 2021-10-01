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Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye’de!

01.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin Türkiye macerası başlıyor. Autoshow 2021’de Türkiye lansmanı yapılan Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, ekim ayından itibaren satışa sunuluyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye’de!

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin Türkiye lansmanı Autoshow 2021'de yapılmıştı. Lüks otomobil segmentinde bir otomobil arayanlar tarafından merakla beklenen seri, eylül ayını geride bırakıp ekim ayını karşıladığımız şu günlerde Türkiye macerasına resmen başlıyor.

Maybach ismini göğsünde taşıyan Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, ekim ayından itibaren satışa sunuluyor. Peki Mercedes-Maybach S-Serisi'nin özellikleri neler, tasarımı nasıl? Gelin yakından bakalım.

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İŞTE YENİ MERCEDES-MAYBACH S-SERİSİ

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, önden bakıldığında krom süslemeleri, uzun motor kaputu ve ön ızgarası ile dikkat çekiyor. MAYBACH ismi, ızgaranın krom çerçevesinde yer alıyor. Arka kapılar, diğer S-Serisi modellerine göre daha büyük; ayrıca C sütununda sabit bir üçgen pencere de bulunuyor. Yine, C sütunundaki Maybach marka logosu bu noktada da vurgulanıyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, elektrikli arka kapılarla da donatılabiliyor.

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Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, çift renk uygulamasıyla farklı bir görünüm kazanabiliyor. Sunulan bir diğer bir donanım ise, DIGITAL LIGHT far teknolojisi. DIGITAL LIGHT, her farda 1,3 milyon mikro ayna yardımıyla ışığı kıran ve yönlendiren son derece parlak üç LED’li bir ışık modülüne sahip.

YENİ MERCEDES-MAYBACH S-SERİSİ'NİN İÇ MEKANI

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin iç mekanı Mercedes-Benz S-Serisi’nin tamamen yenilenmiş iç mekan tasarımına dayanıyor.

Beş adede kadar ekran sunulabilen Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde 12,8 inçlik OLED merkezi medya ekranı standart donanım olarak sunuluyor. Trafikteki diğer paydaşların görselini üç boyutlu olarak canlandıran, derinlik ve gölge efektiyle dikkat çeken 12,3 inçlik 3 boyutlu dijital gösterge ekranı da sürücülere sunuluyor.

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Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin uzun versiyonundan 18 cm daha uzun olan dingil mesafesinin tamamı arka koltuk yaşam alanının kullanımına sunuluyor.

Maybach ile sunulan sol ve sağ taraftaki koltuklarda yolcu, koltuk minderini ve sırtlığı birbirinden bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Ön koltuktaki ayak desteğini ve elektrikli uzatılabilir bacak desteğini kullanabiliyor. Ayağın ayar aralığı, önceki seriye göre yaklaşık 50 mm uzatılmış durumda. Ayrıca “Arka Koltuk Konfor Paketi” kapsamında da baldır desteği için masaj özelliği sunulurken arka koltuktaki boyun ve omuz ısıtması da bu noktada öne çıkıyor.

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Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde kısmen elektrik destekli, Mercedes-Benz portföyünden motorlar kullanılıyor. Elektrik desteğini ikinci nesil entegre bir marş jeneratörü (ISG) sağlıyor. ISG, sürüş anında içten yanmalı motora 15 kW’a kadar güç desteği veriyor, sabit hızlı sürüşlerde “süzülme” fonksiyonunu destekliyor. Dört tekerlekten çekiş ise tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde 9G-TRONIC otomatik şanzıman, ISG ile entegrasyon için daha da geliştirilmiş. Arka aks yönlendirme özelliği ile aracın dönüş çapı iki metreye kadar azalıyor.

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Sunulan aktif E-ACTIVE BODY CONTROL yürüyen aksam, bir stereo kamera yardımıyla yol yüzeyini tarıyor ve yol yüzeyindeki dalgalanmaları düzeltiyor. Sistem olası bir yandan çarpma durumunda da aracı yükselterek ek koruma sağlıyor. Ayrıca Aktif sürüş gürültü önleyicisi, markada bir ilk olarak kullanıma sunuluyor. Sistem, karşı ses dalgaları üreterek iç mekandaki istenmeyen, düşük frekanslı sesleri azaltıyor.

YENİ MERCEDES-MAYBACH S-SERİSİ'NİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Firmanın açıklamasına göre, standart donanım olarak sunulan arka hava yastığı, şiddetli önden çarpışmalarda emniyet kemerini takan arka koltuk yolcularının baş ve boyun bölgesindeki stres seviyelerini önemli ölçüde azaltıyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi ile birlikte bir sedan otomobilin arka koltuk yolcuları da ilk kez otomatik emniyet kemeri uzatma özelliğinden yararlanıyor.

Hız uyarlama, mesafe ayarlama, direksiyon yönlendirmesi ve şerit değişikliği otomobilin sürüş destekleri arasında.

Peki siz yeni Mercedes-Maybach S-Serisi için ne düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz Türkiye
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