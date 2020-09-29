Yeni Mercedes S Serisi fiyatı ve özellikleri

Yeni Mercedes S Serisi son derece ilgi çekici bir araç. 2020 Mercedes S Serisi fiyatı ve özellikleri ekseninde otomobilin detaylarına baktık. 2020 S Serisi teknik özellikleri veya Mercedes S Serisi yenilikleri hakkında merak edilenleri yanıtladık... 2020 MERCEDES S SERİSİ ÖZELLİKLERİ VE FİYATI Mercedes-Benz’in belki de en sofistike ve en teknolojik modeli olan S-Series yenilendi ve kullanıcıya her zamankinden daha yüksek kalitede bir sürüş deneyimi sunuyor. Lüks sedan araçlar listesinde hep en üstlerde gördüğümüz Mercedes-Benz S Serisi’nin 2020 modeli, son makyaj ile sınıfının lider modeli oldu. Teknik detaylar, motor seçenekleri ve tasarımı çok önemli ama son çıkan Mercedes S Serisini bu kadar çok popüler kılan karoserdeki esneklik oldu. Bu detaya da değineceğimiz 2020 Mercedes-Benz S Serisi incelememiz başlıyor. 2020 S SERİSİ TASARIM ÖZELLİKLERİ Hemen herkesin artık aşina olduğu S-Serisi tasarımı, yeni modelinde de yerini koruyor. Eskisinden daha sportif ve çarpıcı detaylar kazanmış olan S-Serisi, halen o zarif ve çarpıcı hatlarını taşıyor. AMG tasarım konseptiyle kullanabilen S-Serisi, lüks ve sofistike bir sedan olmasına rağmen altında saklı olan gücü belli eden sportif detaylara sahip. Gördüğünüz her yerde dikkatinizi çekecek olan S-Serisi, farklı donanım paketleriyle de donatılarak isteğinize göre bir görünüme kavuşabiliyor.

YENİ S SERİSİNDE GÜVENLİK DONANIMI ÖZELLİKLERİ Teknolojiyi her zaman en üst düzeyde tutmuş ve her yeni buluşunu araçlarına koymuş olan Mercedes-Benz, yeni geliştirdiği teknolojileri ilk olarak S-Serisi’nde sergiliyor! Mercedes S-Serisi her yıl yenilenip değişerek bugünkü haline geldi. Artık kullanıcının hayal gücünü zorlayacak seviyede teknoloji barındıran Mercedes S-Serisi teknolojilerini, kullanım kolaylığı ve güvenlik başlıkları altında inceleyelim! SÜRÜŞ KONFORU SUNAN S SERİSİ TEKNOLOJİLERİ Otomotiv teknolojisi için adeta bir fuar niteliğinde donatılmış olan S-Serisi, teknolojisiyle dudak uçuklatıyor! 2020 S-Serisi viraj alırken süspansiyon ve koltuklarını anlık olarak ayarlayarak kullanıcıların savrulmasını önler ve bu sayede sert dönüşlerde bile düz yolda gidiyormuş hissi uyandırır. Zaten fazlasıyla iyi tasarlanmış bir göstergeye de sahip olsa S-Serisi, HUD teknolojisini kullanarak sürücünün ön kısmındaki camı da bir gösterge gibi kullanarak adeta bir video oyunundaymış gibi bilgileri kullanıcılara aktarabiliyor. Saymakla bitmeyen Yeni Mercedes S-Serisi akıllı sistemleri aynı zamanda da üst düzey gelişmiş farlara sahip. Çok sayıda led ve aynalar kullanılarak oluşturulan S-Serisi farları, aynı bir projeksiyon cihazı gibi yola istenilen şeyi yansıtabilmekte. Bu sayede herhangi bir uyarı vermek istediğinde kullanıcının gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadan, uyarıyı yola yansıtarak sürücü bilgilendiriliyor.

GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN YENİ S SERİSİ Mercedes-Benz her zaman sürüş güvenliği konusunda lider markalardan biri olmuştur. Sürüş güvenliği konusundaki en büyük gelişmeler ise hep S-Serisi ismi altındadır. Yeni Mercedes S-Serisi de aynı şekilde güvenlik konusunda üst düzey donatılmış durumda. Yeni S-Serisi sürüş yardım paketi içeriğine bakacak olursak; aktif takip yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı, aktif şerit değiştirme yardımcısı, fren yardımcısı ve acil fren fonksiyonu, kaçınma manevrası yardımcısı ve aktif şerit takip yardımcısı gibi son derece gelişmiş elektronik sistemler bulunmaktadır. Tüm bu elektronik güvenlik sistemlerinin yanı sıra Mercedes, S-Serisi Pre-Safe Impulse ile aracı bir kazadan hemen önce hazırlayarak içerisindeki kişileri koruma altına alır. Bu işlem sırasında emniyet kemerleri sonrasında kontrollü bir biçimde gevşetilmek üzere gerdirilir ve araç çarpışmanın hemen öncesinde 8 santimetreye kadar yükseltilerek çarpışmanın şiddeti azaltılıyor. Bu sayede kullanıcılarını en az hasar alacak şekilde konumlandıran S-Serisi, sürücü ve yolcu güvenliğine üst düzey önem veriyor!

YENİ S SERİSİ ÇOK KONFORLU! Yüksek seviyede konfor sağlamasıyla bilinen Mercedes S-Serisi, bu güncellemesiyle bir otomobil ne kadar konforlu olabilirse o kadar konforlu! Geliştirilmiş yürür aksamı sayesinde süspansiyonlar yoldaki bozuklukları aracın içine iletmeyerek darbeleri emiyor. Yalnızca yürür aksamda yapılan değişikliklerle de kalmıyor, Mercedes S-Serisi konforu gerçekten de her açıdan düşünülmüş. Her birinde 18 farklı elektrik motoru olan S-Serisi koltukları, her kullanıcı tarzına göre bir ayar sunarak kişinin kendi zevkine göre koltuğunu ayarlayarak maksimum konfor sağlamayı amaçlar. S-Serisi yalnızca ısıtmalı koltuklar ile yetinmeyip, kullanıcının baş koyma yerine bile ısıtma özelliği ekleyerek en soğuk günlerde bile içindekileri şımartmaya kararlı. Şımartmak demişken koltukların 10 farklı masaj çeşidine hakim olduklarını da belirtmekte fayda var! MERCEDES S SERİSİ MOTOR ÖZELLİKLERİ Yeni Mercedes S-Serisi performansı da aracın diğer özelliklerinden aşağı kalmıyor. Hiçbir zaman performansıyla öne çıkmış bir model olmasa da S-Serisi, istenildiği takdirde çoğu spor otomobili utandıracak performansa sahip. Yeni Mercedes S-Serisi gücü 340 beygir olup, 3 litrelik bir dizel motoru ile satışa sunulmakta. Bu motor ile Mercedes S-Serisi 0’dan 100 km/saat hıza yalnızca 5,2 saniyede çıkabiliyor! Böylesine konforlu ve nitelikli bir araçta performans çok önemli olmasa da, Mercedes’in aracı bu yönden de geliştirdiğini görmek gerçekten çok güzel!