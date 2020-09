Yeni Mercedes S Serisi fiyatı ve özellikleri

Hemen herkesin artık aşina olduğu S-Serisi tasarımı, yeni modelinde de yerini koruyor. Eskisinden daha sportif ve çarpıcı detaylar kazanmış olan S-Serisi, halen o zarif ve çarpıcı hatlarını taşıyor. AMG tasarım konseptiyle kullanabilen S-Serisi, lüks ve sofistike bir sedan olmasına rağmen altında saklı olan gücü belli eden sportif detaylara sahip. Gördüğünüz her yerde dikkatinizi çekecek olan S-Serisi, farklı donanım paketleriyle de donatılarak isteğinize göre bir görünüme kavuşabiliyor.

Mercedes-Benz’in belki de en sofistike ve en teknolojik modeli olan S-Series yenilendi ve kullanıcıya her zamankinden daha yüksek kalitede bir sürüş deneyimi sunuyor. Lüks sedan araçlar listesinde hep en üstlerde gördüğümüz Mercedes-Benz S Serisi’nin 2020 modeli, son makyaj ile sınıfının lider modeli oldu. Teknik detaylar, motor seçenekleri ve tasarımı çok önemli ama son çıkan Mercedes S Serisini bu kadar çok popüler kılan karoserdeki esneklik oldu. Bu detaya da değineceğimiz 2020 Mercedes-Benz S Serisi incelememiz başlıyor.

YENİ S SERİSİNDE GÜVENLİK DONANIMI ÖZELLİKLERİ

Teknolojiyi her zaman en üst düzeyde tutmuş ve her yeni buluşunu araçlarına koymuş olan Mercedes-Benz, yeni geliştirdiği teknolojileri ilk olarak S-Serisi’nde sergiliyor! Mercedes S-Serisi her yıl yenilenip değişerek bugünkü haline geldi. Artık kullanıcının hayal gücünü zorlayacak seviyede teknoloji barındıran Mercedes S-Serisi teknolojilerini, kullanım kolaylığı ve güvenlik başlıkları altında inceleyelim!

SÜRÜŞ KONFORU SUNAN S SERİSİ TEKNOLOJİLERİ

Otomotiv teknolojisi için adeta bir fuar niteliğinde donatılmış olan S-Serisi, teknolojisiyle dudak uçuklatıyor! 2020 S-Serisi viraj alırken süspansiyon ve koltuklarını anlık olarak ayarlayarak kullanıcıların savrulmasını önler ve bu sayede sert dönüşlerde bile düz yolda gidiyormuş hissi uyandırır. Zaten fazlasıyla iyi tasarlanmış bir göstergeye de sahip olsa S-Serisi, HUD teknolojisini kullanarak sürücünün ön kısmındaki camı da bir gösterge gibi kullanarak adeta bir video oyunundaymış gibi bilgileri kullanıcılara aktarabiliyor. Saymakla bitmeyen Yeni Mercedes S-Serisi akıllı sistemleri aynı zamanda da üst düzey gelişmiş farlara sahip. Çok sayıda led ve aynalar kullanılarak oluşturulan S-Serisi farları, aynı bir projeksiyon cihazı gibi yola istenilen şeyi yansıtabilmekte. Bu sayede herhangi bir uyarı vermek istediğinde kullanıcının gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadan, uyarıyı yola yansıtarak sürücü bilgilendiriliyor.